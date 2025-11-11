Perfil
Comenzó el pago de viáticos a autoridades de mesa y delegados de los comicios provinciales de Corrientes

La Junta Electoral informó que el pago a quienes cumplieron funciones el 31 de agosto de 2025 se realiza mediante transferencia electrónica a través del Correo Andreani. Quienes no hayan registrado sus datos deben completar el formulario online.

pago autoridades de mesa corrientes
El pago se realizará de forma progresiva a través de transferencia electrónica. | Archivo

La Junta Electoral de Corrientes informó que desde el lunes 10 de noviembre se pagan los viáticos a las autoridades de mesa y delegados electorales que participaron en las Elecciones Provinciales del 31 de agosto de 2025.

Inscripciones Unne: cómo anotarse online a las carreras y los requisitos clave

El pago se realizará de forma progresiva a través de transferencia electrónica por medio del Correo Andreani S.A. El cronograma finaliza el 15 de diciembre de 2025, y quienes no hayan registrado sus datos de cuenta para esa fecha perderán el derecho a reclamar los viáticos sin excepción.

Montos y requisitos para el cobro

El gobernador de la provincia, Gustavo Valdés, mediante Decreto N° 1530, fijó los siguientes montos en concepto de viáticos:

  • Autoridades de Mesa: $70.000 por el desempeño efectivo.

  • Asistencia al Curso de Capacitación: $30.000.

  • Delegados Electorales: $110.000.

Registro de datos para el pago

Para quienes aún no hayan registrado sus datos de cuenta bancaria o no hayan recibido la transferencia, es imprescindible completar el formulario online habilitado, que se encuentra disponible escaneando el código QR proporcionado por la Junta Electoral.

Canales de contacto por dudas:

  • Pago de Viáticos (Andreani):

  • Curso de Capacitación (Junta Electoral):

