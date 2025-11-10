Inscripciones Unne: cómo anotarse online a las carreras y los requisitos clave

La Universidad Nacional del Nordeste (UNNE) abrió este lunes 10 de noviembre el primer periodo de inscripción formal para todas sus carreras y unidades académicas, de cara al ciclo lectivo 2026.

Este primer periodo será unificado para todas las Facultades e Institutos de la UNNE y se extenderá hasta las 23:55 horas del viernes 19 de diciembre de 2025, según lo establecido por la Resolución N° 817/2025 del Consejo Superior.

Inscripción 100% online y postas de vacunación

Todo el proceso de inscripción se realiza de manera virtual. Los interesados deben adjuntar la documentación requerida en formato digital en el sitio web https://inscripciones.unne.edu.ar o a través de SIU Guaraní.

Como parte de las políticas de acompañamiento y sanitarias, la UNNE dispuso la habilitación de postas de vacunación en las ciudades de Corrientes (ex Comedor Universitario, ubicado en Belgrano 1045) y Resistencia (Campus de la UNNE, Las Heras 727). Esto es fundamental, ya que la presentación del carnet de vacunación (Doble Adulto o Triple Bacteriana) es un requisito obligatorio para completar el trámite.

Periodos y carreras habilitadas

El primer período (del 10 de noviembre al 19 de diciembre) incluye la inscripción a prácticamente la totalidad de las Facultades de la UNNE, como Medicina, Derecho, Ciencias Económicas, Ingeniería, Arquitectura y Odontología, entre otras.

Se estableció un segundo periodo de inscripción a principios de 2026, con distintas fechas y plazos por Unidad Académica, que se extiende desde el 19 de enero hasta el 30 de marzo de 2026, dependiendo de la carrera.

Documentación y plazos finales

La documentación requerida incluye:

DNI (anverso y reverso en un mismo archivo).

Fotografía digital (tipo DNI 4x4, fondo blanco).

Título de Nivel Medio digitalizado, constancia de título en trámite o constancia de finalización de estudios secundarios (con la leyenda "NO ADEUDA MATERIAS").

Copia del carnet de Vacunación (anverso y reverso).

Se establece que el plazo máximo para presentar el Título Secundario Original (para quienes se inscribieron adeudando materias) es el 30 de abril de 2026. Quienes no cumplan con los requisitos de inscripción al 18 de diciembre de 2026 serán dados de baja automáticamente de la carrera.