El Instituto Oncológico de Corrientes ya brindó 2.000 atenciones: cómo solicitar turno por WhatsApp

El Instituto Oncológico "Papa Francisco" de Corrientes se consolidó rápidamente como un centro de referencia regional. Desde su inauguración el 25 de agosto, el instituto atendió a cerca de 2.000 personas hasta el mes de octubre, inclusive.

Infraestructura Escolar: Corrientes invirtió $12 millones de dólares para finalizar obras de Nación

El centro, dirigido por Jorge Zimerman, está especializado en la atención, diagnóstico y tratamiento integral del cáncer, y cuenta con un alto estándar tecnológico y funcional.

Las atenciones clave del instituto

Las autoridades precisaron el número de atenciones realizadas en las diversas especialidades que ofrece el instituto. La mayor demanda se concentra en los siguientes servicios:

Control oncológico: 670 atenciones.

Sesiones de quimioterapia: 411 sesiones.

Servicio social: 125 atenciones.

Control oncológico por primera vez: 50 personas.

El instituto también brinda servicios en especialidades como Cardiología, Cuidados Paliativos, Nutrición, Psicología, Psiquiatría, Servicio de Limpieza Portacath y Emergencia. Además, cuenta con un Banco de Drogas propio para garantizar la provisión de medicamentos oncológicos a sus pacientes.

Reparan 800 metros de asfalto en el puente Agustín P. Justo para mejorar la conectividad entre Corrientes y Brasil

Cómo solicitar turnos

Para facilitar el acceso a la atención, el Instituto Oncológico habilitó un canal de comunicación vía WhatsApp para que los pacientes puedan solicitar turnos con especialistas.

Número de contacto: 3794 012571

Horario de atención: lunes a viernes, de 8 a 17.

Requisito fundamental: contar con la derivación médica del profesional de cabecera.

Para iniciar el trámite, el paciente debe enviar por mensaje: foto del DNI, pedido o derivación médica con el resultado de la biopsia, y el carnet de cobertura social (si la tiene).

Este servicio busca optimizar los tiempos de espera y la organización de las consultas en un área crítica de la salud pública.