Reparan 800 metros de asfalto en el puente Agustín P. Justo para mejorar la conectividad entre Corrientes y Brasil

En un esfuerzo por mejorar la conectividad internacional, Vialidad Nacional inició la reparación del asfalto en el puente Agustín P. Justo - Getúlio Vargas, que une la ciudad correntina de Paso de los Libres con Uruguayana, Brasil. Los trabajos se concentrarán en los 800 metros que corresponden al lado argentino.

El jefe del distrito Corrientes de Vialidad Nacional, David Moulin, informó que se ha finalizado la logística y que las tareas de bacheo se realizarán principalmente en horario nocturno, de 20:30 hasta las 6 de la mañana. Durante este periodo, se prohibirá el paso de vehículos pesados (camiones y colectivos) por el puente.

Bacheo de alta durabilidad

Moulin detalló que la intervención consiste en un programa de bacheo con mezcla asfáltica en caliente. El funcionario aseguró que este método "va a permitir una durabilidad garantizada de por lo menos 10 a 12 meses".

La reparación se lleva a cabo ante el notorio deterioro de la carpeta asfáltica, que sufrió un fuerte impacto debido al intenso tránsito registrado durante el último verano. En declaraciones a radio Continental de Corrientes, Moulin recordó que en la temporada pasada circularon "más de 3 millones de vehículos".

Actualización de datos de tránsito

Además de la reparación, el jefe distrital adelantó que las tareas incluirán la actualización de los datos de tránsito mediante la medición de los vehículos que pasan diariamente por el puente internacional.

Esta medición distinguirá entre transporte liviano, mediano y pesado, y se repetirá en temporada alta. El objetivo es obtener registros actualizados para planificar futuros programas de trabajo y mantenimiento del corredor binacional.