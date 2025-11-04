La Policía de Corrientes secuestró más de 127 kilos de marihuana en Itatí con un aforo de $425 millones

Un duro golpe al narcotráfico se concretó en la ciudad de Itatí, donde la Policía de Corrientes logró secuestrar más de 127 kilos de marihuana. El valor total de la droga decomisada fue estimado en aproximadamente 425 millones de pesos.

El importante operativo se llevó a cabo durante la noche del lunes en la zona de cañada del barrio 9 de Julio de la mencionada localidad, mientras personal de la división drogas peligrosas de Ensenada Grande realizaba recorridas de prevención.

El secuestro a orillas del Paraná

El procedimiento se desencadenó cuando los efectivos policiales advirtieron la presencia de varias personas desconocidas que, al notar la cercanía de la patrulla, emprendieron la huida y se dieron a la fuga.

En su escape, los narcotraficantes dejaron abandonadas sobre el agua, a orillas del río Paraná, cinco bolsas de arpillera.

Al inspeccionar el contenido de las bolsas, se constató que las mismas contenían un total de 201 ladrillos de marihuana, arrojando un peso total de 127,335 kilogramos.

El secuestro se realizó con la colaboración del Grupo Táctico Operacional (G.T.O.) de la U.R.I. San Luis del Palmar. Se puso en conocimiento a las autoridades judiciales en turno para dar inicio a las diligencias correspondientes.