Crimen en Corrientes: un joven murió baleado y un menor está grave tras un violento enfrentamiento

Un violento enfrentamiento desatado en la madrugada de este martes en el barrio Paloma de la Paz de la ciudad de Corrientes dejó como saldo una persona muerta por impacto de bala y otra con heridas de gravedad.

El altercado se produjo alrededor de la 1 de la madrugada entre varias personas, según las primeras averiguaciones de la Policía.

La víctima fatal fue identificada con el apellido Centurión, de 23 años, quien falleció a causa de un balazo. Un joven de 17 años que resultó herido en el mismo hecho fue auxiliado y trasladado de urgencia al Hospital Escuela, donde se determinó que presentaba heridas de gravedad y recibe atención médica.

Diversas áreas de la Policía de Corrientes se encuentran abocadas a las labores de investigación, en colaboración con la unidad fiscal en turno, para lograr la aprehensión de los responsables.

Fuentes policiales indicaron que los presuntos autores del homicidio y las lesiones ya estarían identificados. En el lugar se llevan a cabo las diligencias de rigor para determinar las circunstancias exactas que llevaron al fatal desenlace.