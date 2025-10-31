Tragedia en Corrientes: al menos cuatro muertos tras un choque frontal e incendio de una camioneta en Ruta 12

Al menos cuatro personas murieron este viernes como consecuencia de un choque frontal entre dos camionetas sobre la Ruta Nacional N° 12, a la altura del kilómetro 1.302, en inmediaciones de la localidad correntina de Ituzaingó.

El accidente se produjo tras la colisión de los vehículos, lo que provocó que una de las camionetas se incendiara por completo. El fuego obligó a un amplio operativo de emergencia en la zona.

Fuentes de Vialidad Nacional informaron que la calzada se encuentra con un corte parcial (50%), afectando principalmente el sentido descendente de la ruta.

En el lugar trabajan de manera coordinada personal de la Policía de Corrientes, Bomberos Voluntarios y el Servicio de Ambulancias local.

Se recomienda a los conductores que transiten por la zona circular con extrema precaución, disminuir la velocidad y respetar las indicaciones del personal de seguridad para evitar nuevos incidentes.

Por el momento no trascendieron las identidades de las víctimas fatales.