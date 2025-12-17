Asuetos de diciembre y feria de verano en Corrientes: qué días no habrá actividad estatal

El Gobierno de Corrientes oficializó el cronograma de descansos y receso para el personal estatal de cara al cierre de año y el inicio de la temporada estival. A través de los decretos N° 49 y 50, el gobernador Juan Pablo Valdés estableció los alcances de los asuetos administrativos y las ferias de verano.

La medida alcanza a la Administración Pública Provincial Central, así como a organismos descentralizados y entes autárquicos de la provincia.

Cronograma de asuetos

De acuerdo al Decreto N° 49, se dispuso asueto administrativo para las siguientes fechas:

Diciembre 2025: miércoles 24, viernes 26 y miércoles 31.

Enero 2026: viernes 2 de enero.

Estos días no laborables buscan facilitar las celebraciones familiares de los agentes estatales y fomentar el movimiento turístico interno durante las festividades de Navidad y Año Nuevo.

Feria administrativa de verano

En paralelo, el Decreto N° 50 regula la feria administrativa de verano, la cual podrá ser utilizada por los empleados públicos en uno de los dos periodos estipulados por el Ejecutivo:

Primer periodo: del 5 al 9 de enero de 2026.

Segundo periodo: del 12 al 16 de enero de 2026.

Excepciones y servicios esenciales

El Gobierno de Corrientes aclaró que, para garantizar el funcionamiento del Estado en áreas críticas, quedan exceptuadas de estas medidas las dependencias de Salud Pública, Seguridad, el Instituto de Cardiología y la Dirección de Energía de Corrientes (DPEC). En estos sectores se mantendrán las guardias y el personal necesario para la prestación de servicios básicos.