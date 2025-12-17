Mburucuyá: Galarza denunció que recibió el municipio con la "cuenta en cero" y parque automotor destruido

El recambio de mando en la localidad correntina de Mburucuyá desató un escándalo institucional tras las denuncias del flamante intendente, Edgard Galarza Florentín. A una semana de haber asumido, el jefe comunal médico describió un panorama de "crisis terminal" tras los 16 años de gestión de los hermanos Guastavino al frente del Ejecutivo.

“Confirmamos que recibimos el Municipio con la cuenta en cero en el Banco de Corrientes y un gran cúmulo de situaciones críticas”, afirmó Galarza. Según el informe oficial, el único saldo existente de 6 millones de pesos fue absorbido inmediatamente por una cuota impaga de un camión comprado por la gestión saliente de Pablo Guastavino.

Confesión ante escribano: ¿Quema de chequeras?

El punto más oscuro de la transición se centra en el manejo de los fondos y los instrumentos de pago. La nueva gestión denunció que las chequeras del Municipio no fueron entregadas.

De acuerdo a lo consignado por el equipo de Galarza, el exviceintendente Alberto Luis Difranco habría confesado ante escribano público y testigos, durante el acta de entrega de mando, una supuesta quema de chequeras, un hecho que podría derivar en graves consecuencias judiciales por destrucción de documento público.

Los puntos críticos de la "herencia" en Mburucuyá

El informe de situación detalla irregularidades administrativas y patrimoniales que comprometen el funcionamiento de los servicios básicos:

Pagos fantasmas: se detectaron erogaciones de dinero sin la existencia de expedientes de compra de bienes o servicios que los respalden.

Bienes desaparecidos: el acta de entrega menciona activos municipales que, físicamente, no se encuentran en ninguna dependencia.

Caos en personal: los legajos de los trabajadores están incompletos o carecen de validez legal, lo que dificulta la regularización de la planta.

Parque Automotor Destruido: no hay maquinaria operativa para responder a la demanda de los vecinos; todos los vehículos se encuentran en estado crítico.

“Nuestro objetivo es ordenar las cuentas y cumplir con las obligaciones, pero el estado en que dejaron la Comuna es desastroso”, sentenció Galarza Florentín, quien trabaja contra reloj para garantizar el pago de los sueldos municipales.

Transición "viciada"

Desde el Ejecutivo actual señalaron que la transición fue deliberadamente entorpecida por Guastavino para evitar que la documentación fuera auditada a tiempo. Ante este escenario, no se descarta que la municipalidad recurra a la Justicia para denunciar la malversación de fondos y el faltante de patrimonio público.