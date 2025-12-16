Presupuesto Corrientes: el oficialismo confía en los dos tercios y habla de un "oficialismo atenuado" de Ricardo Colombi

El oficialismo provincial se encamina a dar un paso clave en la Legislatura. El miércoles, el Senado buscará aprobar el Presupuesto 2026, una pieza fundamental para la gestión de Juan Pablo Valdés que contempla un gasto total de $3,2 billones y un déficit financiero proyectado de $189.700 millones.

Corrientes: el Presupuesto 2026 prevé gastos por $3,2 billones y déficit financiero de $189.700 millones

El senador radical Noel Breard se mostró optimista respecto al tratamiento: "En términos generales no hay problemas, me parece que están garantizados los dos tercios", afirmó, sugiriendo incluso que el acompañamiento podría superar el número estrictamente necesario.

El factor Ricardo Colombi: "Oficialismo atenuado"

Uno de los puntos de mayor interés político es la relación del bloque oficialista con los senadores Ricardo Colombi y Enrique Vaz Torres, tras las fuertes disputas electorales que atravesó el radicalismo correntino este año.

Breard fue cauteloso pero descriptivo al definir el vínculo actual: "Tenemos una muy buena relación en términos políticos. Estamos conviviendo muy racionalmente y buscando factores de convergencia". Al ser consultado sobre cómo calificaría a ese sector hoy, utilizó una definición particular: "Yo le llamaría oficialismo atenuado".

Reclamos a Nación y la Autovía 12

Más allá de los números internos, el Presupuesto es también una herramienta de presión hacia el Gobierno Nacional. Breard adelantó que se votará un proyecto de resolución sistematizando todos los juicios de Corrientes ante la Corte Suprema, incluyendo:

Regalías por Yacyretá .

Deudas del IPS .

Retenciones indebidas de la masa coparticipable.

Asimismo, hubo una fuerte crítica a la falta de inversión nacional en infraestructura. El senador denunció que la Nación solo prevé $5.600 millones para la Autovía 12 (el ingreso a Corrientes Capital), cuando se requieren $22.000 millones para finalizar los 11 kilómetros pendientes. "Si seguimos así, vamos a terminar la obra en cuatro años", advirtió en declaraciones a radio Dos.

Detalles del Presupuesto

El monto total de gastos corrientes, de capital y aplicaciones financieras se fijó en la suma de $ 3.298.327.524.277 (pesos tres billones doscientos noventa y ocho mil trescientos veintisiete millones quinientos veinticuatro mil doscientos setenta y siete), lo que representa un incremento del 26% con respecto al año pasado.

El cálculo de recursos corrientes, de capital y fuentes financieras destinado a atender dichos gastos es idéntico al monto total de gastos.

El Presupuesto del Sector Público, neto de contribuciones figurativas, arroja un Resultado Financiero estimado en un déficit de $ -189.749.440.083 (pesos menos ciento ochenta y nueve mil setenta y cuarenta y nueve millones cuatrocientos cuarenta mil ochenta y tres) para la Administración Central y Organismos Descentralizados No Autofinanciados.