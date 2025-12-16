Carbón Blanco: la Justicia frenó un viaje a China de la hija de Carlos Salvatore por peligro de fuga

La Cámara Federal de Resistencia rechazó autorizar la salida del país de Carla Yanina Salvatore, condenada a cinco años de prisión por lavado de activos en una causa vinculada a la megainvestigación Carbón Blanco, al considerar que el desplazamiento al exterior implicaba un riesgo concreto de eludir la jurisdicción argentina. La decisión se conoció este martes y mantiene vigente la prohibición de egreso.

El pedido había sido presentado por la defensa para realizar un viaje laboral a China entre fines de enero y comienzos de marzo de 2026. En su planteo, se invocó el derecho a la libre circulación y se detalló un itinerario con estadía en Guangzhou, además de contactos de referencia durante la permanencia en el exterior. Sin embargo, el Ministerio Público Fiscal se opuso y remarcó que la solicitante cuenta con una condena ya dictada, actualmente recurrida ante Casación, lo que transforma la pena en concreta y no meramente eventual.

Los argumentos

Al evaluar el caso, los magistrados ponderaron especialmente dos factores: la duración del viaje, superior a dos meses, y el destino elegido, un país que no mantiene convenio de extradición con la Argentina. A criterio del tribunal, esa combinación incrementa de manera significativa la posibilidad de que la condenada no regrese y complique la eventual ejecución de la pena si la sentencia es confirmada.

La resolución también puso el foco en la gravedad del delito atribuido —lavado de activos de origen delictivo— y en su vinculación con estructuras de criminalidad organizada, elementos que, según los jueces, obligan al Estado a extremar recaudos para asegurar la sujeción al proceso. En ese sentido, se consideró insuficiente la información aportada sobre el alojamiento y los mecanismos de control durante la estadía en el exterior.

En su fundamentación, el tribunal señaló que, aunque en otros momentos se concedieron permisos de viaje, el contexto procesal actual es sustancialmente distinto por la existencia de una condena. Autorizar la salida, concluyeron, afectaría la efectividad de las decisiones judiciales y la confianza pública en la administración de justicia.

De este modo, la Cámara Federal resolvió denegar el pedido y mantener la prohibición de salida del país para Carla Yanina Salvatore, hija del fallecido Carlos Salvatore, señalado como jefe de una de las mayores organizaciones de narcotráfico investigadas en el país. La causa Carbón Blanco continúa su derrotero en instancias de revisión, mientras se preserva el cumplimiento de las medidas restrictivas dispuestas.