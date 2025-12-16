Tenía $17 millones del curso para la fiesta de egresados y los perdió en el casino: denuncian la mayor estafa en Eldorado

La ilusión de la fiesta de egresados terminó convertida en un escándalo judicial y social en Eldorado, Misiones, luego de que una madre reconociera haber gastado $17 millones —recaudados durante ocho meses por todo un curso— en apuestas de casino. La situación salió a la luz apenas horas antes del evento, cuando los proveedores alertaron que no se había abonado ningún servicio.

La denunciada es Romina Enríquez (42), quien tenía a su cargo la administración del fondo común integrado por los aportes mensuales de las familias, que rondaban los $60.000 por alumno. Ante la presión de los padres y los mensajes que comenzaron a circular en los grupos de WhatsApp, la mujer terminó admitiendo lo ocurrido: “Tengo problemas con el casino. Pensando que lo iba a recuperar, me fui enterrando cada vez más”, escribió.

Una confesión tardía y un festejo improvisado

El viernes, cerca del mediodía, los dueños del salón contratado se comunicaron con algunos padres para advertirles que, si no se cancelaba el total pactado, la fiesta se suspendía. El contrato establecía que el pago debía realizarse 48 horas antes, algo que nunca ocurrió. Para entonces, Enríquez ya no respondía llamadas ni mensajes. Fue recién a través de un audio de WhatsApp que reconoció que el dinero “se había esfumado” y prometió gestionar un crédito para devolverlo. Sin embargo, abandonó los grupos de chat y hasta este lunes no había vuelto a presentarse públicamente.

Ante el riesgo de que los estudiantes se quedaran sin su celebración, el intendente de Eldorado intervino personalmente y se ofreció como garante para destrabar la situación. Gracias a ese respaldo, y a una rápida reorganización familiar, el evento finalmente se realizó, aunque muy lejos de lo planeado originalmente.

Padres en shock y una causa penal en marcha

“Fuimos demasiado ingenuos y depositamos toda la confianza en una sola persona”, reconoció Mónica Biczyk, una de las madres del curso. Según relató, la encargada del dinero siempre evitaba mostrar comprobantes de pago y nunca exhibió el saldo real de la billetera virtual donde se depositaban los fondos.

La improvisación fue total: no hubo catering, DJ ni fotógrafo, y cada familia debió llevar pizzas y empanadas para compartir. El colegio colaboró con alimentos para quienes no podían afrontar un gasto extra, pero algunos servicios, como el video institucional de los egresados, se perdieron por completo.

Para Ramón Mercado, otro de los padres, el hecho “es una de las estafas más grandes conocidas en Eldorado”. En los próximos días, todos los damnificados formalizarán la denuncia penal. La Policía de Misiones confirmó que ya existe al menos una presentación judicial y que la mujer, enfermera del Hospital SAMIC local, aún no fue localizada.