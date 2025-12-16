Científicos descubren una misteriosa estructura gigante oculta debajo del Triángulo de las Bermudas

Un grupo de investigadores descubrió una misteriosa y enorme estructura de piedra debajo del Triángulo de las Bermudas que “no se parece a ninguna otra cosa en la Tierra”. La isla se encuentra sobre una zona elevada de corteza oceánica conocida como "oleaje oceánico", que la levanta por encima del área circundante.

La capa de roca, de aproximadamente 20 kilómetros, se encuentra debajo de la corteza oceánica de las Bermudas. Según el equipo de investigación, nunca se había identificado una estructura tan gruesa, y sostienen que podría ayudar a responder una de las preguntas más importantes sobre la famosa isla.

Terremotos y profundidad océanica en la zona del Triángulo de las Bermudas

Estas formaciones suelen estar asociadas a la actividad volcánica, pero no existe evidencia suficiente que demuestre que un volcán sea el responsable de esta geología inusual. De acuerdo con los registros sísmicos, no se produjeron erupciones en la isla desde hace más de 31 millones de años, y cualquier abultamiento volcánico debería haberse disipado durante ese período.

El nuevo descubrimiento sugiere que la última erupción inyectó roca fundida en la corteza, donde se congeló formando una balsa, elevando la isla 500 metros fuera del mar.

En un artículo publicado en la revista Geophysical Research Letters, los científicos analizaron grabaciones de una estación sísmica en las Bermudas. Allí rastrearon el paso de terremotos poderosos pero distantes a medida que avanzaban por la roca, 50 kilómetros debajo de la isla.

A medida que avanzaban en el análisis del fenómeno, las ondas sísmicas se desviaron de manera inesperada, y fue en ese punto donde los investigadores detectaron una capa de roca inusualmente gruesa.

El Dr. William Frazer, sismólogo de Carnegie Science, señaló a Live Science: “Normalmente, se encuentra la parte inferior de la corteza oceánica y luego se esperaría que estuviera el manto”. "Pero en Bermudas hay otra capa situada debajo de la corteza, dentro de la placa tectónica sobre la que se asientan las Bermudas", agregó.

Importancia del descubrimiento

Si bien Bermudas es famosa por su historial de desapariciones inexplicables de barcos y aviones, el mayor misterio para los científicos es por qué existe su oleaje oceánico. Por lo que este descubrimiento podría representar un paso importante hacia el desenlace de esta incógnita.

A medida que la roca fundida y caliente del manto asciende hacia la superficie, eleva la placa tectónica y genera un oleaje oceánico, tal como ocurre en Hawái. A medida que la placa se aleja del punto caliente, estas elevaciones disminuyen gradualmente con el tiempo.

Ubicación del Triángulo de las Bermudas

Como en Bermudas no hay evidencia de actividad volcánica durante los últimos 31 millones de años, los científicos no pudieron explicar por qué su oleaje seguía siendo tan alto. Sin embargo, como esta nueva capa es menos densa que la roca circundante, desvía las ondas sísmicas que pasan y empujan la isla hacia arriba.

Ubicado entre Florida, Puerto Rico y Bermudas, la larga historia de naufragios mortales del Triángulo de las Bermudas ha provocado un sinfín de especulaciones sobrenaturales. Pero los científicos ahora dicen que esto también puede tener una explicación científica completamente natural.

