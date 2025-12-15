Kast visita a Milei: el líder chileno elige Argentina para su primer viaje y sella el "alineamiento" de la derecha regional

El mapa político de Sudamérica se reconfigura de forma acelerada, y la señal más clara de este giro la dará este martes el reciente electo presidente de Chile, José Antonio Kast, con un gesto de alto impacto: su primer viaje como mandatario electo será a la Argentina para reunirse con Javier Milei.

El referente del Partido Republicano, que asumirá el próximo 11 de marzo de 2026, aterriza en Buenos Aires solo 48 horas después de haber protagonizado una "restauración conservadora" histórica en su país, venciendo a la candidata oficialista Jeannette Jara con casi el 60% de los votos.

Día 735: Triunfo de Kast y encerrona del progresismo

El encuentro, confirmado por fuentes oficiales, tendrá lugar en Casa Rosada al mediodía y también contará con la presencia del canciller Pablo Quirno. En la ajustada agenda binacional figura, además, un intercambio con José Luis Daza, el secretario de Política Económica del Ministerio de Economía, un detalle que subraya el interés por aceitar rápidamente el vínculo económico entre ambos países, una de las promesas de campaña de Kast.

El elogio de la "ola de libertad"

La sintonía ideológica entre ambos líderes ha sido pública y fervorosa. Tras el balotaje del domingo, Milei no dudó en utilizar sus redes sociales para celebrar la victoria de la derecha chilena: "Un paso más de nuestra región en defensa de la vida, la libertad y la propiedad privada. Estoy seguro de que vamos a trabajar juntos para que América abrace las ideas de la libertad y podamos liberarnos del yugo opresor del socialismo del Siglo XXI”, escribió en su cuenta de X.

La respuesta de Kast no se hizo esperar: segundos después de conocerse los resultados, el chileno resonó el eslogan de La Libertad Avanza: "¡Viva la libertad, carajo!".

Javier Milei, Eduardo Bolsonaro y Antonio Kast

En la administración argentina celebran este nuevo alineamiento, que se suma a la sintonía con gobiernos como el de Santiago Peña en Paraguay, la gestión de José Jeri en Perú y la asunción de Rodrigo Paz en Bolivia, que puso fin a la hegemonía del MAS.

En Balcarce 50 aseguran que, con este nuevo mapeo regional, Javier Milei se consolidará como el "líder natural" de una potencial alianza ideológica, que, si bien aclaran que no tendrá carácter institucional, facilitará la coordinación de políticas y estrategias entre varios países de la región. De hecho, Milei replicó en Instagram un mapa que marcaba en azul el avance de la derecha en el continente, bajo la leyenda: “La izquierda retrocede. La Libertad Avanza”.

Presupuesto, reforma laboral y extraordinarias: el Congreso acelera contrarreloj

El viaje a Buenos Aires se da inmediatamente después de que Kast cumpliera el protocolo de visitar al actual presidente de Chile, Gabriel Boric, en el Palacio de La Moneda para coordinar la transición de mando. La relación entre Milei y Boric, aunque inicialmente cordial, se enfrió en los últimos meses. Si bien el dirigente del Frente Amplio asistió a la asunción del libertario en diciembre de 2023, la tensión ideológica se evidenció en su último encuentro en Bolivia, donde se limitaron a un "gélido apretón de manos".

El presidente electo de Chile también mantuvo históricas fricciones con el kirchnerismo. Durante la gestión de Alberto Fernández, el entonces opositor cuestionó con dureza sus políticas y llegó a acusar a la Argentina de haber "robado" territorio a Chile a raíz de la publicación de un mapa de la plataforma continental.

Mientras Kast se dispone a cumplir su promesa de "aceitar el vínculo" bilateral y poner énfasis en temas como la seguridad, la expulsión de inmigrantes ilegales y la reactivación económica, la Casa Rosada anticipa que este nuevo eje ideológico también podría colaborar con la visión del expresidente estadounidense, Donald Trump.

Esta misma noche, Javier Milei tiene previsto disertar en la cena de la Fundación Faro, el think tank libertario que dirige Agustín Laje, donde se espera que el presidente haga eco de este alineamiento regional y la aparente consolidación de la "ola conservadora" en Sudamérica.

