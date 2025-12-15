Presupuesto, reforma laboral y extraordinarias: el Congreso acelera contrarreloj

En diálogo con Canal E, la periodista parlamentaria Mariana Mei analizó el clima político y legislativo en el Congreso, marcado por sesiones extraordinarias, recambio de comisiones y negociaciones a contrarreloj.

Desde el Congreso, la agenda legislativa se mueve con intensidad en el inicio de las sesiones extraordinarias. Así lo describió Mei, periodista especializada en temas parlamentarios, quien advirtió que el Gobierno enfrenta “un quinto fondo realmente del Gobierno con la convocatoria a sesiones extraordinarias”, en un contexto atravesado por el recambio legislativo y la urgencia por aprobar leyes clave.

La periodista explicó que el primer paso es institucional: “Se empiezan a constituir las comisiones porque, como hubo recambio a partir del 10 de diciembre, se tienen que volver a conformar todas”. Entre ellas, la Comisión de Presupuesto y Hacienda, central para el tratamiento de la llamada ley de leyes. Según detalló, “entre las cuatro y las cinco de la tarde se van a dar estas reuniones”, con la expectativa de llegar pronto al recinto.

Presupuesto e inocencia fiscal, los primeros objetivos

El oficialismo apuesta a una semana decisiva en Diputados. “La intención es llegar al recinto no solo con el Presupuesto, sino también con el proyecto de inocencia fiscal entre miércoles y jueves”, afirmó Mei. Incluso, no se descarta una jornada extensa: “Pueden ser dos sesiones o una gran sesión maratónica en Diputados”.

Sobre el clima político, la periodista fue clara: “Todos quieren presupuesto”, lo que facilita los consensos iniciales. En ese sentido, consideró que el proyecto tiene altas chances de avanzar rápidamente: “Yo creo que esta semana va a haber sesión con este tema, después pasará al Senado y seguramente también va a ser aprobado”.

Distinto es el escenario para la reforma laboral, que ya genera tensiones. Mientras Diputados se enfoca en el Presupuesto, en el Senado “se va a constituir la Comisión de Trabajo y Acción Social”, con la mira puesta en debatir una iniciativa que despierta resistencias sindicales y políticas.

Reforma laboral y tiempos ajustados

Mei advirtió que el debate laboral será más complejo. “Es un tema muy rígido”, señaló, y recordó que la CGT ya convocó a movilizaciones. Además, explicó que el tratamiento formal suele extenderse: “Ante estos temas se convoca a especialistas y esa ronda lleva mucho tiempo”.

Por eso, el objetivo del oficialismo sería más acotado. “Lo que están apuntando es lograr una media sanción”, aprovechando una correlación de fuerzas más favorable en el Senado. La periodista también puso el foco en el calendario: “Esto está contra reloj”, y remarcó que extender las extraordinarias en enero es poco probable. “Lo más probable es que la segunda tanda de extraordinarias sea en febrero”, concluyó.

En síntesis, mientras el Presupuesto aparece encaminado, la reforma laboral asoma como una discusión de largo aliento, atravesada por negociaciones políticas, tiempos institucionales y presión social.

