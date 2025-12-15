Por qué ganaron los demócratas en Miami, cuna de la derecha cubana

El periodista Juan Ballesteros analizó el triunfo de Eileen Higgins, la nueva alcalde de Miami. La demócrata se convirtió en la primera mujer en ocupar el cargo y su victoria marca el regreso del partido azul tras tres décadas de poder republicano. "Si bien es una elección local, los demócratas empiezan a ver que son resultados favorables y los proyectan a la elección de medio término", explicó en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (AM 1190).

Juan Ballesteros es un periodista deportivo con una consolidada trayectoria, conocido por su trabajo para medios tanto en la Argentina como en los Estados Unidos. Actualmente reside en Miami.

Demócrata gana alcaldía de Miami y rompe dominio republicano

Quizás nos pueda ayudar a entender qué significa la victoria de Eileen Higgins y qué significa la derrota del Partido Republicano en Miami, tan cerca de Mar-a-Lago y del propio presidente Donald Trump. Y, al mismo tiempo, con una colectividad cubana muy importante que es más tendiente a ser de derecha que progresista.

Fue una sorpresa lo que ocurrió aquí hace unos días con la "Gringa", como la denominan a Eileen Higgins. ¿Y por qué la Gringa? Porque naturalmente es nacida aquí en los Estados Unidos, pero no es habitual para nada que en esta ciudad, en Miami, una persona de ese origen, aunque estamos justamente en el país de los estadounidenses, tenga esa posición. Porque aquí los latinos y especialmente los cubanos son los que ostentaban ese puesto de alcalde. Higgins será la primera mujer en la historia que lo ocupe y además la primera no latina o con descendencia cubana. Por lo cual marca todo un cambio lo que está ocurriendo en estos tiempos en Miami, con un discurso moderado.

Tampoco es que, si bien ha mostrado algunas diferencias con el presidente actual, Donald Trump, no es un discurso agresivo. Si bien muestra diferencias, de alguna manera también no rompe, y el Partido Demócrata recupera un lugar que había perdido hace prácticamente tres décadas y no había vuelto a conquistar. Así que, bueno, los últimos sufragios en distintas partes de los Estados Unidos marcan algunas referencias de que los demócratas empiezan a avanzar. Pasó en Nueva York, en Nueva Jersey, Virginia y ahora, de alguna forma, también se ratifica esta tendencia aquí en Miami.

Cuando usted decía que no es un discurso agresivo, puedo interpretar que se diferencia de Mamdani en Nueva York, de que sus planteos no son tan revolucionarios, para decirlo de alguna manera.

Sí, comparto. Hay una situación migratoria muy difícil para aquellos latinos que están en una situación de ilegalidad y hay, de alguna forma, un control mucho más severo y con mucha actividad de parte de la agencia policial, ICE se llama aquí, que tiene que controlarlos. Hay muchas deportaciones, muchas situaciones complejas, en algunos casos justificadas, en otros hay denuncias de que no.

En ese punto particularmente, Higgins, la alcaldesa que asumirá el próximo 18 de diciembre, esta semana justamente mostró algunas diferencias. Habló de algún goteo de odio de parte del gobierno actual, pero también se mostró en sintonía con algunas otras situaciones que plantea el presidente Trump y dijo: “En las cosas buenas hay que acompañarlas”. De un discurso moderado y de no ser una oposición que, si bien lo son porque es el Partido Demócrata frente al Partido Republicano, le ganó muy bien la elección a Emilio González, que era el apoyado por Trump. Bueno, no rompe definitivamente y marca una diferencia con su colega neoyorquino.

¿No genera alguna expectativa esta serie de triunfos del Partido Demócrata a nivel local respecto de las elecciones de medio término que va a enfrentar Trump pronto?

Esta elección es importante por la ciudad que representa, por haber ganado en un bastión hasta aquí de los republicanos desde hace muchísimo tiempo, pero es una elección muy local. Pensar que cuando se habla de alcalde de Miami se habla de una parte de la ciudad de Miami, ni siquiera del condado de Miami-Dade, que allí hay una alcaldesa también. Estamos hablando, por ejemplo, de barrios como Brickell, como el Downtown, como Overtown, Midtown, ni siquiera Miami Beach. Es decir, que estamos hablando de una población de tres millones en el condado de Miami-Dade y aproximadamente 500.000 personas en la ciudad de Miami. Entonces, es importante este triunfo para el Partido Demócrata, justamente por el impacto de que sea en Miami, pero no deja de ser una elección local.

La salida del republicano Francis Suárez, que esta hace ocho años en el poder, con una gestión que había sido valorada por parte de la sociedad, abre alguna duda y expectativas en el Partido Demócrata que, si bien es una elección local, los demócratas empiezan a ver que son resultados favorables y los proyectan a la elección de medio término con muchas más expectativas, pensando que hace dos años perdió la elección presidencial.

Zohran Mamdani al ganar en Nueva York, gana en Nueva York. En el caso de Miami, como usted marca, el condado de Miami es apenas una partecita de 500.000 habitantes sobre más de dos millones de habitantes. En el caso de Nueva York, por cómo están repartidos los famosos cinco boroughs de Nueva York, es como si ganara en todo Miami, para ponerlo en términos comparativos. Entonces es muy valioso marcar esa diferencia.

