Tras regresar a Mendoza, hablaron los cinco turistas argentinos imputados por robar productos en un shopping de Miami, en Estados Unidos. Desde su lugar, aseguraron que no robaron nada y que la situación se trató de una confusión luego de que sonara la alarma en uno de los locales del centro comercial Dolphin Mall.

Juan Pablo Rúa, Juan Manuel Zuloaga, Diego Luis Xiccato y Mauricio Ariel Aparo hablaron en una rueda de prensa con medios locales y nacionales, mientras que el quinto acusado, Sebastián Luis Moya, simplemente los acompañó en las entrevistas realizadas en el hotel Diplomatic.

"No fuimos a robar a un shopping, no nos hace falta robar. No armamos un viaje a Estados Unidos para robar 10 prendas", declaró Rúa en diálogo con radio Nihuil. El empresario pyme, ligado a negocios telefónicos, indumentaria y gimnasios resaltó en todo momento que se trató de una confusión.

Los cinco argentinos fueron imputados por la Justicia de Estados Unidos por hurto y orquestación de un plan para robar, mientras que el grupo de mendocinos asegura que solo sonó una alarma en la puerta de uno de los locales a partir de una prenda que habría llevado el peluquero Xiccato.

"En estos tres días de fiestas, la gente entra con valijas porque son tantas las compras que hacen faltan para ir guardando", explicó Rúa a Todo Noticias (TN) sobre las imágenes donde se ve al peluquero guardando productos supuestamente robados en una valija en una tienda de Tommy Hilfiger.

"Cuando a Diego lo intercepta la policía, no le explican en español y ven en las cámaras que entró con nosotros, por eso nos buscaron en el patio de comidas", detalló sobre el movimiento de valijas que alertó a las autoridades locales sobre el accionar del grupo de turistas argentinos.

El empresario pyme contó que su amigo se puso nervioso al momento de la detención y añadió: "Nos pusieron un traje naranja, como ocurre en cualquier proceso judicial y estamos siendo condenados social y mediáticamente, pagando un precio muy alto por lo que realmente sucedió".

"(La situación) afecta a nuestras familias, nuestros hijos no pueden ir a la escuela, ni ir a hacer deportes. Llevar un traje naranja no te hace culpable", reprochó Rúa, quien también explicó que ningún miembro del grupo habla inglés, por lo que tuvieron inconvenientes a la hora de entender lo que les decían los uniformados estadounidenses.

"Fue muy confuso todo, ninguno de nosotros habla inglés, nos fueron llevando para un lugar y para otro. Presentamos algunos tickets, pero estaban las prendas de todos mezcladas en las valijas, y se nos complicó justificarlo", profundizó Zuloaga, aclarando que la mayoría de las prendas tienen tickets físicos o digitales.

El peluquero que protagonizó parte de la historia habló con el Canal 7 de Mendoza y remarcó la inocencia del grupo: "Somos trabajadores, no hemos robado. Queremos darle un parate a esta difusión porque nos ha afectado como familia. Queremos que esto termine".

"Hemos decidido salir a hablar porque queremos que nos ayuden a aclarar que somos inocentes, y poder limpiar nuestros nombres", sumó Aparo en TN y Rúa insistió: "No somos un grupo que esta todo un año planeando cómo ir a Miami a robar una prenda, somos todos inocentes".

Los cinco mendocinos estuvieron acompañados en todo momento por el abogado Roberto Castillo y para el 29 de enero tienen fijada una nueva audiencia en Miami, donde se detallarán los hechos y se conocerán los cargos para cada uno de ellos, aunque, según adelantaron no planean regresar a Estados Unidos y se someterán al proceso de forma remota, representados en el exterior por el abogado Nayib Hassan.

