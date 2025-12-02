Los turistas argentinos oriundos de Mendoza fueron arrestados el domingo 30 en el Dolphin Mall de Miami —uno de los centros comerciales más concurridos del sur de Florida— acusados de participar en un robo organizado bajo la modalidad conocida como "mechero". A juicio de las autoridades, los hombres sustraían valijas de distintas tiendas para llenarlas con prendas y accesorios de lujo, electrónicos y otros artículos valuados en cerca de dos mil dólares.

Aquella detención se enmarcó en la 'Operación Fiestas Seguras', un plan de vigilancia reforzada implementado por la policía de Sweetwater ante la temporada alta de compras, con patrullajes adicionales y seguimiento de sospechosos constantes. Dos de los acusados fueron interceptados en una parada de ómnibus cercana con mercadería por 950 dólares, mientras que los otros tres fueron capturados dentro del mall con artículos por más de 1.100 dólares.

Todos tenían pasajes de regreso a la Argentina programados para el miércoles siguiente, lo que según los investigadores sugiere un "tour delictivo" planificado con antelación.

Dolphin Mall es el centro comercial outlet más grande de Miami, ubicado en Sweetwater, Florida

Atrae 18-22 millones de visitas anuales gracias a su enfoque en outlets con descuentos, wi-fi gratis, área infantil, lockers para equipaje y mercado Artisan mensual

Los arrestados fueron identificados como Diego Luis Xiccato (46), Mauricio Ariel Aparo-Orlando (49), Sebastián Luis Moya (41), Juan Manuel Zuloaga-Arenas (49) y Juan Pablo Rua (45). Algunos mantienen negocios locales en Argentina, como peluquerías y planes de ahorro. Allí, en Estados Unidos enfrentan cargos por conspiración para defraudar y robo, con fianzas que oscilan entre 4.000 y 4.500 dólares, además de posibles sanciones adicionales si reinciden.

Así, las autoridades detallaron que el grupo operaba de manera organizada, aprovechando la alta afluencia de turistas y compradores en el Dolphin Mall. De hecho, la policía local señaló que la intervención policial no solo modificó sus planes de regreso, sino que también permitió detener a los implicados antes de que completaran más hurtos.

Destacó el vocero policial Álvaro Zabaleta la postura de "tolerancia cero" y señaló que "adultos maduros no pueden venir a robar sin consecuencias". Además, indicó que los investigadores están revisando las grabaciones de seguridad para determinar si los cinco argentinos participaron en otros hurtos previos dentro del mall.

Tras pagar las fianzas y enfrentar el proceso judicial en Estados Unidos, los cinco turistas serán deportados a Argentina con prohibición de reingreso, una medida que refleja la gravedad del delito y lo diferencia de las penas más leves.

Así atrapó la policía de Miami a cinco argentinos detenidos por robo

La policía de Sweetwater arrestó el domingo a cinco turistas argentinos durante la "Operación Fiestas Seguras" en el Dolphin Mall de Miami, uno de los centros comerciales más concurridos del sur de Florida. Allí, fue reforzado por la temporada navideña e incluyó patrullajes adicionales con agentes fuera de servicio, monitoreo de cámaras de seguridad y denuncias inmediatas de empleados de tiendas como Burlington, Columbia, The North Face y Tommy Hilfiger.

Además, las cámaras captaron la estrategia del grupo para evitar ser descubiertos. Algunos miembros distraían a los empleados mientras otros ocultaban los productos en las valijas. Las imágenes mostraron la comunicación constante entre ellos y la rapidez con la que salían de las tiendas sin pasar por caja. Según la policía, se trataba de un plan cuidadosamente organizado, aprovechando la alta afluencia de turistas y compradores en el mall.

Dos de los acusados fueron interceptados poco después en la tienda Tommy Hilfiger y finalmente detenidos en una parada de ómnibus cercana, con mercancía valuada en aproximadamente 950 dólares. Los otros tres fueron arrestados aún dentro del centro comercial, con artículos por más de 1.100 dólares. Todos tenían pasajes de regreso a Argentina programados para días después, lo que sugiere que planeaban un “tour delictivo” durante su estadía en Miami.

