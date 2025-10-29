El integrante del equipo de abogados que defiende a Emerenciano Sena, principal acusado por el femicidio de Cecilia Strzyzowski, fue detenido este miércoles por filmar durante la audiencia del juicio por jurados en el Centro de Convenciones Gala de Resistencia, Chaco. A partir del martes comenzó el proceso para seleccionar a los 12 jurados titulares y 4 suplentes entre 166 ciudadanos preseleccionados, quienes tendrán que evaluar las pruebas y testimonios.

Se trata de Nicolás Boniardi Cabra, miembro del estudio jurídico de Ricardo Osuna, retirado de la sala por la Policía tras violar las reglas que protegen la identidad de los jurados. A plena segunda audiencia, mientras se realizaban las preguntas de selección, el abogado “habría realizado un paneo con su teléfono hacia el sector de los jurados”, según fuentes.

Aunque los abogados pueden ingresar con sus teléfonos, está prohibido tomar imágenes o grabar audios de los jurados, cuyo anonimato es un requisito clave del proceso. Tras el incidente, Boniardi Cabra fue trasladado a la Comisaría 4° de Resistencia, donde permanecerá detenido al menos hasta este jueves.

Nicolás Boniardi Cabra, integrante del equipo de defensa de Emerenciano Sena en el juicio por el femicidio

El celular fue sellado en un sobre de aluminio y será peritado para determinar si llegó a registrar material de la audiencia y, la fiscal Ana Graciela González de Pache está a cargo de la investigación. A lo largo del jueves se prevé su declaración indagatoria y se analizará cuidadosamente la forma de desbloquearlo para revisar su completo contenido electrónico.

Solo cinco de los siete abogados pudieron intervenir mientras la jornada judicial se extendía con las preguntas de las querellas, la fiscalía y las defensas. Cuando faltaban aún las exposiciones de Mónica Sánchez (por Gustavo Melgarejo) y de Osuna (por Sena), los candidatos a jurados pidieron un cuarto intermedio, tras dos días con audiencias de diez horas.

Ahora, la reanudación del proceso está prevista para este jueves a las 8, cuando se completará la ronda de preguntas y recusaciones antes de la conformación definitiva del jurado que deberá juzgar el crimen de Cecilia Strzyzowski.

Cómo es el proceso de selección del jurado para el juicio de Cecilia Strzyzowski

El juicio por el femicidio de Cecilia Strzyzowski comenzó en Chaco con la selección de 12 ciudadanos que evaluarán las pruebas y decidirán la culpabilidad de los siete imputados, entre ellos César Sena, pareja de la víctima, y sus padres, Emerenciano y Marcela Acuña. Al momento, la investigación indica que la víctima fue asesinada el 2 de junio de 2023 en la casa de sus suegros y que su cuerpo nunca fue hallado, aunque se presume que fue incinerado.

Si bien el cuerpo no apareció, la fiscalía cuenta con casi 400 pruebas que muestran la planificación del crimen. El juicio se lleva a cabo en el Centro de Estudios Judiciales (CEJ) y se extenderá hasta el 20 de noviembre, con un jurado de 12 ciudadanos seleccionados, quienes serán responsables de evaluar pruebas y determinar responsabilidades.

Allí, el proceso de selección funciona de manera similar a un “casting”: los candidatos reciben un número en el pecho y responden preguntas del tribunal, diseñadas para identificar prejuicios, posturas previas o tendencias que puedan afectar su imparcialidad. El objetivo es formar un jurado lo más representativo posible de la sociedad.

La familia está compuesta principalmente por Emerenciano Sena y Marcela Acuña, figuras piqueteras reconocidas en la región, y su hijo César Sena, esposo de Cecilia Strzyzowski

Restos óseos y otros objetos vinculados a Cecilia fueron encontrados en propiedades de la familia Sena

Este día comenzó con calma, después de que la selección iniciada el martes no se completara por falta de tiempo, y de los 250 convocados inicialmente se presentaron 166, quedando 123 al final de la jornada. Así, el martes asistieron 119 para continuar el proceso y, el miércoles, quedaban unos 80, quienes fueron sometidos a un intenso cuestionario.

Su meta es conformar un total de 20 jurados populares —12 titulares y 8 suplentes— que deberán escuchar a las partes y emitir un veredicto esperado para mediados del próximo mes. A cargo de la supervisión, la jueza técnica Dolly Fernández vela porque el procedimiento se cumpla correctamente, aunque no interviene en la decisión final del jurado.

Juicio por Cecilia Strzyzowski: en el primer día, 40 personas fueron descartadas del jurado popular

Una vez conformado, el jurado participará en 17 audiencias donde se presentarán peritajes, audios, mensajes y testimonios de más de 50 testigos, que permitirán reconstruir los hechos y fundamentar la decisión sobre la culpabilidad de los acusados.

