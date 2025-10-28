El juicio por el femicidio de Cecilia Strzyzowski comenzó hoy en Chaco con la selección de 12 ciudadanos chaqueños que evaluarán las pruebas y decidirán la culpabilidad de los siete imputados, entre ellos César Sena, pareja de la víctima, y sus padres, Emerenciano Sena y Marcela Acuña. A partir de la investigación, se teoriza que la víctima fue asesinada el 2 de junio de 2023 en la casa de los suegros y su cuerpo nunca fue encontrado, aunque se presume que fue incinerado.

Si bien el cuerpo no apareció, la fiscalía cuenta con casi 400 pruebas que evidencian un plan meticuloso. El juicio se realiza en el Centro de Estudios Judiciales (CEJ) y se extenderá hasta el 20 de noviembre, con un jurado de 12 ciudadanos seleccionados entre 168 convocados, responsable de evaluar las pruebas y determinar responsabilidades.

A la jueza técnica Dolly Fernández le corresponde supervisar que el procedimiento se cumpla correctamente, pero no intervenir en la decisión final del jurado. Tras la conformación del jurado, el juicio continuará con 17 audiencias donde se presentarán peritajes, audios, mensajes y testimonios con más de 50 testigos pasarán por la sala.

César Sena está acusado como autor material, mientras que sus padres Emerenciano Sena y Marcela Acuña están imputados como partícipes primarios

La relación de la pareja comenzó en 2022 a través de una aplicación de citas, conociéndose de manera virtual y poco a poco consolidando un vínculo que los llevó a casarse pocos meses después, aunque la convivencia estuvo marcada por episodios de violencia y control. Aspiraba a mudarse del Chaco y tener una vida mejor, mientras él, hijo de una familia con poder político y social, le prometía una nueva vida en Ushuaia con casa y empleo seguro, que resultó ser una trampa.

Siendo el 1° de junio, pasaron la noche juntos en un alojamiento de Resistencia, descansando y compartiendo momentos, y a la mañana siguiente, a las 9:14, una cámara registró su llegada a la casa de los Sena, en la calle Santa María de Oro, donde ella bajó con una valija. A partir de la fiscalía, se determinó que fue asesinada poco después, aparentemente golpeada y asfixiada, y que su cuerpo fue incinerado en un campo de la familia, lugar conocido como la 'chanchería'.

Actualmente, los fiscales sostienen que César no actuó solo y que sus padres habrían colaborado activamente en el crimen y en la eliminación de pruebas, con Marcela Acuña organizando la limpieza y traslado de objetos personales, mientras Emerenciano supervisaba y coordinaba la manipulación de evidencias. Entre las pruebas figuran rastros de sangre, objetos personales calcinados, mensajes de WhatsApp y búsquedas en internet que evidencian la planificación.

Quiénes son los siete imputados del juicio por el crimen de Cecilia Strzyzowski

Los siete acusados en el juicio por el femicidio llegan detenidos y enfrentarán distintos cargos según el grado de participación que les atribuye la Justicia. A juicio de la fiscalía, fue meticulosamente planificado por el clan Sena, influyente en la política provincial, y las penas podrían ir desde prisión perpetua hasta entre 15 y 18 años para los colaboradores.

Algunos de ellos son César Sena, hijo del referente, de 20 años y pareja de la víctima, acusado de homicidio doblemente agravado por el vínculo y violencia de género como autor material. Tenía una relación tóxica y controladora con Cecilia, aislándola de su familia y amigos, con una convivencia marcada por altos y bajos y episodios de violencia.

De manera paralela, sus padres, Emerenciano y Marcela, ambos líderes de un grupo piquetero aliado con el exgobernador de Chaco Jorge Capitanich, enfrentan cargos de homicidio doblemente agravado junto a su hijo César, acusado como autor material. Además, hay cuatro colaboradores acusados de encubrimiento agravado.

Un crimen sin cuerpo y siete acusados: empieza el juicio por el femicidio de Cecilia Strzyzowski

Participan también como acusados Fabiana González y su pareja, José Gustavo Obregón, integrantes del círculo de confianza de los Sena, junto a Gustavo Melgarejo y su esposa, Griselda Reinoso, responsables del cuidado del campo familiar conocido como 'la chanchería', todos imputados por encubrimiento agravado. Según la acusación, los primeros ayudaron a limpiar la casa y trasladar objetos personales de la víctima, mientras que los otros permitieron que en su terreno se quemaran elementos vinculados al crimen y ocultaron información durante los primeros días de la investigación.

