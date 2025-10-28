Gloria Romero, al llegar a Chaco: “Los Sena no tienen que volver a ver la luz del sol”

A horas del comienzo del juicio por jurados por el femicidio de Cecilia Strzyzowski, su madre, Gloria Romero, llegó este martes por la mañana al aeropuerto de Resistencia y habló con los medios locales. Su presencia marca el inicio de una etapa crucial en una causa que conmovió al país desde junio de 2023.

Romero, que durante más de dos años encabezó marchas y campañas en pedido de justicia, se mostró firme en su postura: “Ellos no tienen que volver a ver la luz del sol”, dijo en referencia a Emerenciano Sena, Marcela Acuña y César Sena, principales acusados del crimen.

Juicio por jurados, Día 1: comienza la selección del tribunal popular que definirá el caso Cecilia Strzyzowski

“La justicia no es para mí, es para que no vuelva a pasar”

Desde el aeropuerto, Gloria expresó que su lucha no busca una reparación personal, sino sentar un precedente para proteger a otras mujeres. “Si ellos salen libres, va a volver a ocurrir. Y esto no tiene que volver a ocurrir. La justicia no es para mí, porque no me la van a devolver a Cecilia. La justicia es para que esto no vuelva a pasar”, sostuvo .

La madre de Cecilia insistió en que los imputados no mostraron arrepentimiento alguno, incluso frente a las pruebas y declaraciones que forman parte del expediente.

“No han mostrado ni una gota de arrepentimiento, a pesar de las declaraciones de Obregón, a pesar de que ella misma habla del bulto del cuerpo de mi hija”, afirmó.

Romero también cuestionó el discurso de los Sena, a quienes acusó de intentar presentarse como perseguidos políticos. “Ellos mismos no reconocen el cuerpo de mi hija, el bulto de mi hija, como si fuera una bolsa de basura. Después se abanderaron con el tema de que son perseguidos políticos. Y si acá hubo una perseguida política, fui yo”, remarcó.

El proceso, que comenzó este lunes con la selección del jurado popular en el Centro de Convenciones Gala, tendrá a siete personas en el banquillo de los acusados. Se espera que las audiencias principales se desarrollen en el Centro de Estudios Judiciales, con la jueza Dolly Fernández como presidenta del debate.