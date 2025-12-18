Banda narco: la Justicia ratificó la prisión de “Curucho” Torres y rechazó su pedido de arresto domiciliario

La Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia confirmó la negativa a conceder la prisión domiciliaria a José Luis “Curucho” Torres, imputado por infracción a la Ley de Estupefacientes 23.737 y señalado como una pieza relevante dentro de una organización dedicada al narcotráfico con base en el interior del Chaco y conexiones interprovinciales.

La decisión se adoptó tras una audiencia de apelación realizada de manera remota y dejó firme la resolución de primera instancia que había rechazado el planteo defensivo sustentado en razones de salud. Para el Tribunal, no se acreditó que el estado clínico del acusado resulte incompatible con la detención en una unidad del Servicio Penitenciario Federal.

El reclamo de la defensa y la respuesta fiscal

Durante la audiencia, el defensor Diego Sebastián Missano solicitó que se revoque la decisión y se habilite el arresto domiciliario, al sostener que Torres padece hipertensión arterial, diabetes, obesidad y afecciones digestivas y cardíacas. Según el planteo, esas patologías no podrían ser tratadas adecuadamente en el ámbito intramuros.

La defensa también cuestionó la pericia del Cuerpo Médico Forense, practicada en Buenos Aires, y alegó limitaciones para ejercer el contraexamen. En forma subsidiaria, pidió una nueva evaluación médica con profesionales radicados en la provincia.

En sentido contrario, la fiscal federal María Susana Liwsky solicitó el rechazo del recurso. Señaló que el imputado se encuentra clínicamente estable, que el sistema penitenciario cuenta con los medios para su atención, incluidos traslados extramuros, y remarcó un aspecto central del caso: Torres permaneció prófugo durante más de seis meses, lo que refuerza los riesgos procesales y torna improcedente cualquier morigeración de la prisión preventiva.

Los fundamentos del fallo

El Tribunal, integrado por Rocío Alcalá (presidenta) y Enrique Jorge Bosch (vocal), confirmó por mayoría la resolución apelada. En sus fundamentos, sostuvo que la jueza de grado realizó un análisis integral y razonado tanto del cuadro de salud como de los peligros procesales existentes.

Los camaristas destacaron el dictamen del Cuerpo Médico Forense, emitido el 19 de noviembre de 2025, que concluyó que no existen motivos médicos que hagan incompatible el estado de salud del imputado con el encierro, conforme a lo previsto en el artículo 10 del Código Penal y el artículo 32 de la Ley 24.660. Además, subrayaron que se trata de la máxima autoridad médica oficial del sistema judicial, criterio sostenido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

El fallo también aclaró que la causa principal ya fue elevada a juicio y se encuentra radicada ante el Tribunal Oral Federal desde el 2 de diciembre de 2025, por lo que cualquier nuevo pedido vinculado a la situación de libertad del acusado deberá formularse ante ese órgano.

Causa narco

“Curucho” Torres fue detenido en el marco de una investigación federal que permitió desarticular una banda dedicada al tráfico de estupefacientes, con epicentro en el paraje Cuatro Diablos y ramificaciones en distintas localidades chaqueñas. Su captura fue considerada clave, ya que era uno de los últimos integrantes que permanecía prófugo.

Según el expediente, la estructura criminal quedó expuesta tras el secuestro de más de 100 kilos de marihuana en diciembre de 2024. Con la resolución de la Cámara, Torres continuará detenido mientras avanza el proceso hacia el juicio oral, donde deberá responder por los delitos que se le imputan.