Gloria Romero y su hija desmintieron los supuestos chats atribuidos a Cecilia Strzyzowski sobre abusos sexuales

A menos de una semana del inicio del juicio por jurados por el femicidio de Cecilia Strzyzowski, la difusión de una serie de mensajes atribuidos a la joven volvió a sacudir el caso. En esos chats, presuntamente enviados a César Sena en agosto de 2022, Cecilia relataba abusos sexuales que habría sufrido en su niñez, involucrando incluso a su madre, Gloria Romero. La viralización generó un fuerte impacto público y obligó a la familia de la víctima a salir a responder.

En un video difundido en redes sociales, Gloria Romero negó rotundamente las acusaciones y aseguró que se trata de una “campaña sucia” impulsada por el entorno de los Sena. “Están intentando romper mi imagen, lo hacen desde hace meses. Ahora inventaron estos chats para hacer creer que yo fui parte de los abusos. Es de una maldad absoluta”, expresó.

Romero aclaró que sí existió una denuncia relacionada con un abuso, pero sostuvo que “no fue contra ella” y que el tema fue tratado “durante cinco años por el grupo Crecer Conmigo, con acompañamiento psicológico profesional”.

“Si alguien cree en esas mentiras, solo demuestra que mi hija fue víctima dos veces: de los Sena y de quienes ahora intentan manipular su historia”, agregó.

“Me quitaron todo y todavía tengo que defenderme”

La madre de Cecilia dijo sentirse “devastada” por tener que explicar su vida privada en medio del juicio: “Me quitaron a mi hija, mi casa, mi vida, y encima tengo que salir a defenderme. Si eso fuera cierto, quisiera preguntarle a Cecilia por qué lo escribió, pero no puedo, porque la asesinaron.”

También señaló que la filtración podría provenir del entorno de Marcela Acuña, madre de César Sena: “Estos chats salen del cuñado de Acuña, el mismo que escribió un libro usando la foto de mi hija para lucrar. No tienen límites.”

Finalmente, pidió al jurado “no dejarse manipular” y remarcó que seguirá adelante con su testimonio: “Si querían quebrarme para que no declare, no lo lograron. Los Sena no pueden volver a ver la luz del sol.”

La palabra de Ángela: “Nunca hubo abusos en mi familia”

Por su parte, Ángela, hermana de Cecilia, publicó un audio de más de diez minutos donde respaldó los dichos de su madre y negó la existencia de cualquier tipo de abuso en el ámbito familiar.

“No creo en esos mensajes. Cualquiera puede inventarlos. Estoy cansada de que sigan destruyendo a una familia que ya está destruida”, sostuvo.

Ángela explicó que fue ella quien le pidió a Gloria que se alejara del Chaco para evitar más exposición mediática y que la ayuda económica que recibe proviene de su propio trabajo: “La única plata que tiene mi vieja es la que yo le mando. No vivimos de la política ni de colectas.”

También relató un episodio ocurrido cuando Cecilia era adulta, en el que una médica le recomendó una terapia sexual y una abuela —“no Mercedes”, aclaró— intervino con una revisión clínica. “Entiendo que Cecilia pudo sentirse incómoda, pero no fue un abuso. En mi familia nunca hubo violencia de ese tipo. Si ella lo interpretó así, fue desde su dolor emocional”, explicó.

Antes de finalizar, Ángela dejó una reflexión sobre las críticas recibidas: “Mi infancia no fue perfecta, pero tampoco un infierno. Todos tenemos reproches hacia nuestros padres. Juzgar desde afuera es fácil. Antes de opinar sobre mi familia, revisen la suya”.