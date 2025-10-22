Golpe al contrabando en Corrientes: Gendarmería secuestró 60 celulares de $18 millones ocultos en un camión

La Gendarmería Nacional interceptó un importante cargamento de contrabando valuado en $18.000.000 en el interior de un camión de cargas generales. La incautación se produjo en un control realizado en la intersección de las Rutas Provinciales Nº 5 y Nº 9, en la localidad correntina de San Luis del Palmar.

El operativo fue llevado a cabo por personal de la Sección de Seguridad Vial "Corrientes, dependiente del Escuadrón 48 de Gendarmería Nacional.

Los uniformados detuvieron la marcha del transporte y, al realizar el control físico y documentológico de la carga, observaron la maniobra de ocultamiento. Los equipos se encontraban en tres bultos envueltos en plástico, que estaban disimulados entre planchas de madera y mantas en el compartimiento de carga.

Dentro de los bultos, los gendarmes hallaron un total de 60 teléfonos celulares de origen extranjero. Los equipos no contaban con pie de industria ni con documentación que avale su legal ingreso al país.

Ante el hallazgo, el Juzgado Federal de Corrientes intervino y dispuso el secuestro de la mercadería, al constatar la infracción a la Ley de “Código Aduanero”. El avalúo estimado del cargamento asciende a $18.000.000.