Este martes comienza el juicio por jurados por el femicidio de Cecilia Strzyzowski, la joven de 28 años que desapareció en Chaco el 2 de junio de 2023, cuando fue vista ingresando en la casa de sus suegros, Emerenciano Sena y Marcela Acuña. Además de los líderes sociales, entre los principales acusados se encuentran la ex pareja de la joven, César Sena, y cuatro colaboradores cercanos de la familia.

Si bien el cuerpo nunca fue hallado, la investigación cuenta con más de 320 pruebas que indican que Cecilia fue víctima de un plan que había sido preparado al detalle para supuestamente asesinarla en un lugar seguro y hacer desaparecer sus restos. El hijo del matrimonio llega al proceso imputado por "homicidio triplemente agravado", mientras que sus padres -figuras de mucho peso político en la provincia-, por ser "partícipes primarios".

Cómo será el juicio contra el clan Sena por el caso Cecilia

Las otras cuatro personas involucradas son Fabiana González, Gustavo Obregón, Gustavo Melgarejo y Griselda Reinoso, quienes fueron señalados por la Fiscalía por supuesto encubrimiento del crimen. César está acusado de matar a su ex pareja con ayuda de sus padres, por lo que podrían ser condenados a perpetua; mientras que los otros sospechosos podrían recibir entre 15 y 18 años de prisión en caso de ser hallados culpables.

El Poder Judicial de Chaco fijó el inicio del juicio para este martes 28 de octubre y para los días 29 y 30 de este mes, cuando se terminará de definir el jurado que se encargue de definir si los imputados son o no responsables de la desaparición y presunta muerte de la joven. Luego, los días 3; 4; 5; 10; 11; 12; 17; 18; 19 y 20 de noviembre se desarrollarán las jornadas de debate.

La primera audiencia se realiza en el Centro de Estudios Judiciales de Resistencia, luego de que se definan los 12 miembros titulares y los cuatro suplentes -entre 450 ciudadanos chaqueños- que estarán a cargo de evaluar las pruebas y decidir el veredicto.

César Sena y Cecilia Strzyzowski.

La deliberación será "secreta" y los jurados deberán tomar la decisión por unanimidad. Cabe señalar que los integrantes del mismo no definirán la pena que podrían recibir los acusados, sino su responsabilidad o inocencia en los hechos.

Durante la selección estarán presente los siete imputados; sus abogados defensores; los representantes del Equipo Fiscal Especial (EFE), Juan Martín Bogado, Jorge Cáceres Olivera y Nelia Velázquez; la querella de parte de la familia de Cecilia, a cargo de Gustavo Briend; y la querella por parte del Estado: la subsecretaria de Género y Diversidad chaqueña, Sonia Valenzuela, con el patrocinio letrado de Juan Ignacio Diaz.

César Sena (derecha) junto a sus padres Emerenciano Sena y Marcela Acuña.

Los ciudadanos convocados serán interrogados por fiscales, querellantes y defensores, co el fin de detectar o descartar cualquier tipo de sesgo o vinculación con el caso, que podrán ejercer recusaciones con y sin causa. Recién a fines de esta semana se dará inicio al debate y las otras partes del proceso con los alegatos, la presentación de pruebas e instrucciones finales.

El femicidio de Cecilia Strzyzowski

Cecilia Strzyzowski fue vista con vida por última vez la mañana del 2 de junio de 2023 ingresando con una valija a la casa de la familia Sena en la capital chaqueña. Las cámaras de seguridad filmaron el momento en que entró al lugar pero nunca cuando salió. La teoría fiscal sostiene que supuestamente fue asesinada en ese lugar por César, a quien había conocido mediante una aplicación de citas en diciembre de 2021.

Luego, su cuerpo habría sido trasladado en una camioneta y calcinado en una chanchería ubicada en un campo que pertenece a la familia. Durante los procedimientos, se localizaron restos que se determinó que eran humanos y de un "único individuo", pero no se logró su identificación genética debido al grado de carbonización.

También se encontraron un colchón con sangre, la valija quemada, restos de ropa, una alianza y un dije, entre otros elementos que eran de la víctima. César y Cecilia se habían casado en 2022 sin el conocimiento de los líderes piqueteros; y en la causa hay incorporada una pericia caligráfica que determinó que la firma de la joven en el acta de divorcio era falsa.

Para la familia, este dato reforzó la hipótesis de que fue asesinada por resistirse a firmar o por haber descubierto maniobras en el entorno de Emerenciano Sena y Marcela Acuña, fundadores del Barrio Emerenciano, con fuerte influencia y vínculos en la política provincial, incluyendo al entonces gobernador de Chaco Jorge Capitanich.

Los investigadores creen que su pareja la había engañado con un viaje a Ushuaia, donde le había prometido una casa y un trabajo seguro de la mano de los contactos que supuestamente podía conseguir por parte de sus padres. Con esa coartada de fondo, habría recibido la ayuda activa de ellos -que ese año se habían precandidateado en las Elecciones chaqueñas- para la eliminación de pruebas.

En ese sentido, González, Obregón, Melgarejo y Reinoso están acusados de colaborar con diferentes roles en la limpieza de la casa donde se habría cometido el crimen, el traslado de muebles y objetos personales de Cecilia, además de presuntamente llevar el cuerpo a la chanchería para incinerarlo.

“Si ellos salen libres, va a volver a ocurrir", dijo la mamá de Cecilia

En el juicio dirá presente Gloria Romero, mamá de Cecilia, quien desde un comienzo se puso al hombro la causa por el crimen de su hija a pesar del peso que tenían sus consuegros. La mujer realizó reiterado pedidos de Justicia, incluyendo marchas con velas y utilizando objetos de color rosa -el favorito de la joven- y con consignas como "Basta de femicidios", "Justicia y verdad por Cecilia" y "Justicia, no venganza".

Este martes, Gloria llegó al aeropuerto de Resistencia horas antes del inicio del juicio y dialogó con los medios locales, donde sostuvo no quie una reparación personal, sino sentar un precedente: "Si ellos salen libres, va a volver a ocurrir. Y esto no tiene que volver a ocurrir. La justicia no es para mí, porque no me la van a devolver a Cecilia. La justicia es para que esto no vuelva a pasar”.

“Ellos mismos no reconocen el cuerpo de mi hija, el bulto de mi hija, como si fuera una bolsa de basura. Después se abanderaron con el tema de que son perseguidos políticos. Y si acá hubo una perseguida política, fui yo”, remarcó antes de dirigirse al proceso en el Centro de Estudios Judiciales, que será presidido por la jueza Dolly Fernández.

