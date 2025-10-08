Nueva investigación contra el abogado de Emerenciano Sena por robo de ganado

El abogado Ricardo Osuna, defensor de Emerenciano Sena en el proceso judicial por el femicidio de Cecilia Strzyzowski, enfrenta nuevamente un frente judicial. Esta vez, fue apuntado en el marco de una investigación por presunto encubrimiento vinculado a la tenencia de animales robados, tras un operativo llevado adelante por la División Rural La Leonesa y la Dirección General de Seguridad Rural y Ambiental en la localidad de Las Palmas.

La intervención policial culminó con el secuestro de dos bovinos, una vaca y un novillo, que se encontraban en las instalaciones del Frigorífico Bermejo.

De acuerdo con la información oficial, durante las actuaciones se presentó un hombre que afirmó haber vendido los dos animales a Osuna en 2019, aunque no pudo presentar documentación que acreditara la operación. Posteriormente, se hizo presente en el lugar Felipe Ricardo Osuna, hijo y apoderado legal del abogado, quien acreditó la propiedad de uno de los animales con un certificado oficial de transferencia emitido el 11 de marzo de 2019. Con esa documentación, y por disposición de la Dirección de Ganadería, la vaca fue devuelta a su poder.

Cositorto desde la cárcel de Corrientes: "Aporté 32.500 dólares a la campaña de Diego Santilli y ahora me niegan"

La situación se complicó cuando el apoderado de la firma CRE-NOR SRL reconoció al segundo bovino como propiedad de la empresa y aseguró que el animal había sido comprado en Machagay, sin que mediara ninguna venta al abogado Osuna. El representante legal presentó la marca identificatoria y se comprometió a aportar la documentación correspondiente que acredite la titularidad del animal.

Ante esta denuncia, la fiscal de Investigación Rural y Ambiental, Noelia Beatriz Miño, ordenó notificar en libertad a Felipe Ricardo Osuna en el marco de una causa caratulada como “supuesta encubrimiento por receptación”.

Mientras tanto, el bovino reclamado por la firma ganadera quedó bajo depósito judicial hasta que se resuelva de manera definitiva su titularidad.

La investigación continuará con la recolección de pruebas, testimonios y peritajes sobre la documentación presentada, con el objetivo de determinar si hubo maniobras ilegales vinculadas al traslado o compra de animales sin respaldo legal.