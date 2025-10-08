Cositorto desde la cárcel de Corrientes: "Aporté 32.500 dólares a la campaña de Diego Santilli y ahora me niegan"

Leonardo Cositorto, fundador de Generación Zoe y actualmente cumpliendo una condena por estafa en la Unidad Penal N.° 1 de San Cayetano, Corrientes, encendió la polémica política al afirmar que realizó un aporte de 32.500 dólares a la campaña del actual candidato a diputado nacional Diego Santilli en 2021.

En declaraciones a Radio Splendid, Cositorto recordó que el acuerdo se concretó durante un evento en Quilmes, donde estaban presentes otras figuras políticas como Horacio Larreta, Cristian Ritondo, Federico Pinedo y Martiniano Molina.

"Martiniano Molina me 'comentó que no tenían fondos y necesitaban un aporte económico'", detalló Cositorto, explicando el origen del financiamiento a la campaña de Santilli.

Acusación de "negación" y apoyo a Milei

El empresario, condenado por el esquema piramidal de Generación Zoe, se mostró molesto por el posterior deslinde de responsabilidades por parte de los referentes de Juntos por el Cambio (JxC).

“No tengo ningún problema con Santilli, lo que me molesta es que ahora salen a negarme como si tuviese lepra”, cuestionó duramente Cositorto.

En esa línea, el empresario se defendió de las acusaciones que lo ligaban a otros personajes controvertidos: “Yo no soy Fred Machado, me molesta que me nieguen y quieran mancharme”.

Cositorto justificó su participación financiera en el ámbito político argumentando que buscaba un cambio para el país: “Los apoyé [a Santilli] porque quería un cambio para la Argentina, así como aporté para Milei también”, contó.

Celular en la cárcel

Consultado sobre cómo logra comunicarse desde prisión, Cositorto reveló la situación interna de la Unidad Penal de Corrientes: