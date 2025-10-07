Zdero: “Estas elecciones definen si seguimos avanzando o volvemos al pasado”

Con un fuerte mensaje político de cara a las elecciones legislativas del 26 de octubre, el gobernador Leandro Zdero visitó este lunes Villa Río Bermejito acompañado por los postulantes a senadores y diputados nacionales de la lista 503, donde volvió a plantear que el país se encuentra ante “una decisión clave entre seguir avanzando o regresar a un modelo que hizo mucho daño al Chaco y a la Argentina”.

“No podemos volver al pasado que tanto daño nos hizo. Antes de 2023, el país se caía a pedazos, la inflación estaba descontrolada, el dinero no valía nada y cada vez que íbamos al supermercado lo veíamos reflejado en los precios”, recordó Zdero durante su discurso, en el que pidió el acompañamiento ciudadano para “consolidar el esfuerzo que venimos realizando desde el gobierno provincial”.

El mandatario provincial, que estuvo acompañado por el intendente Omar Reis, sostuvo que los avances logrados en materia económica deben profundizarse: “Logramos revertir el rumbo tras años de crisis. Sabemos que todavía falta mucho por hacer, pero no podemos permitir que el kirchnerismo vuelva al poder. Ya demostraron quiénes son y el daño que causaron, sobre todo en nuestra provincia”.

Gustavo Valdés anunció el cronograma de pago del Plus Unificado de octubre: más de $9.300 millones al mercado local

Zdero definió a la próxima elección como un “punto de inflexión” y planteó que el electorado se enfrentará a “dos caminos”: “Una opción es el modelo populista que gobernó durante 16 años y dejó los peores índices de pobreza y educación. La otra es la lista 503, integrada por hombres y mujeres honestos que van a defender los intereses de todos los chaqueños en el Congreso”.

Schneider: “Es momento de ratificar el cambio”

En la misma línea, la vicegobernadora y candidata a senadora, Silvana Schneider, agradeció el apoyo recibido por los vecinos y aseguró que el espacio oficialista seguirá recorriendo la provincia para llevar sus propuestas.

“Este cariño nos llena de fuerza y nos empuja a seguir adelante. No podemos dar ni un paso atrás. Nos costó mucho dar vuelta la página y es fundamental ratificar el cambio que iniciamos en 2023”, expresó.

Schneider también destacó el trabajo del gobierno provincial y la gestión de Zdero: “Tenemos un gobernador que gestiona muchísimo, con un gran equipo comprometido en mejorar la calidad de vida de nuestra comunidad. El desafío ahora es profundizar ese camino desde el Congreso”.