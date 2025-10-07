Gustavo Valdés anunció el cronograma de pago del Plus Unificado de octubre: más de $9.300 millones al mercado local

El gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, comunicó a través de sus redes sociales el cronograma de pago del Plus Unificado de octubre, destinado a agentes activos, jubilados y pensionados de la administración pública provincial.

El beneficio, que asciende a $110 mil por agente, comenzará a liquidarse a partir de este jueves 9 de octubre y volcará más de $9.335 millones al mercado local.

Cronograma de pago del Plus Unificado

El pago se realizará en cinco tramos, según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI) de los beneficiarios.

El cronograma comenzará este jueves 9 de octubre, día en que cobrarán los agentes con DNI finalizados en 0 y 1.

El lunes 13 se liquidará el segundo tramo, para los beneficiarios con DNI finalizados en 2 y 3. Es importante señalar que estos montos estarán disponibles en cajeros automáticos desde el próximo viernes 10 de octubre (feriado nacional).

El pago continuará el martes 14, para los agentes con documentos terminados en 4 y 5. El miércoles 15, cobrarán aquellos con DNI finalizados en 6 y 7.

Finalmente, la liquidación del Adicional Remunerativo Mensual de octubre terminará el jueves 16, jornada de pago a los agentes con DNI finalizados en 8 y 9.

Impacto millonario en la economía provincial

El anuncio forma parte del esquema de ingresos salariales de octubre, que tendrá un fuerte impacto en el consumo local. Además de los más de $9.335 millones por el Plus Unificado, el Gobierno de Corrientes inyecta:

Más de $8.900 millones en concepto de pago del Plus de Refuerzo ($100.000 por agente).

$115 mil millones para la liquidación de los haberes mensuales de la administración pública.

El acumulado total de ingreso salarial en Corrientes durante el mes de octubre ascenderá a más de $133.235 millones.