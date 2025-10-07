Una encuesta midió cuántos votos podía perder el Gobierno si sostenía a Espert

El relato de la caída de José Luis Espert como principal candidato libertario en la provincia de Buenos Aires asegura que Javier Milei se terminó de convencer de correrlo cuando le mostraron una encuesta que lo daba 18 puntos abajo del peronista Jorge Taiana. Más allá de la precisión del dato, la lectura general era que su permanencia en la boleta arrastraba hacia abajo al oficialismo.

Esa impresión fue confirmada por un estudio de la consultora Management & Fit (M&F), que este domingo —mientras se resolvía la suerte del diputado libertario— consultó a los votantes sobre el efecto político de mantener su postulación para los comicios del 26 de octubre. Según el trabajo, La Libertad Avanza podía bajar hasta 6 puntos a nivel nacional si Espert seguía como candidato.

Qué midió Management & Fit

El relevamiento —de 1.000 casos, realizado entre el 3 y el 5 de octubre, con un margen de error de ±3%— destaca:

El 89,7% de los encuestados conoce el caso Espert. Un 63,7% dice no creerle en su defensa. Para el 56%, las denuncias son verdaderas, mientras que un 30,4% cree que se trata de una maniobra electoral. El 54,8% opinó que debía bajar su candidatura. El 59,8% aseguró que el episodio redujo su confianza en el Gobierno. Respecto al respaldo presidencial, un 59,1% cree que Milei sabe que Espert es culpable, frente a un 33,7% que lo considera inocente. Solo un 34,3% dijo que el caso no cambia su voto y que seguiría apoyando a LLA.

Cuántos votos podía perder LLA

El estudio identificó dos movimientos clave en el electorado:

Un 3,6% de quienes pensaban votar a LLA afirmaron que hubieran elegido un opositor si Espert seguía en la lista.

de quienes pensaban votar a LLA afirmaron que si Espert seguía en la lista. Un 2,6% sostuvo que directamente no habría votado.

En conjunto, ese 6,2% de pérdida potencial podía resultar determinante en una elección que el Gobierno enfrenta en un clima político adverso.

Los primeros sondeos del año daban al oficialismo una ventaja de unos 10 puntos sobre el peronismo (40% a 30%, en promedio). Sin embargo, tras la derrota libertaria en la elección provincial, los estudios más recientes muestran una paridad creciente.