Presentan un proyecto de ley para regular todos los eventos masivos que se realicen en Chaco

La Legislatura chaqueña comenzará a debatir un proyecto de ley que busca regular la realización de eventos masivos en la provincia con el objetivo de "mejorar las condiciones de seguridad, control y prevención" en espectáculos públicos, reuniones artísticas, festivales musicales y actividades similares que congreguen a más de 1.000 personas.

La iniciativa, presentada por la presidente de la Cámara de Diputados, Carmen Delgado, propone un marco normativo integral que contempla desde el registro obligatorio de productores hasta la implementación de planes sanitarios, operativos de seguridad, seguros obligatorios y controles técnicos en cada evento.

Registro obligatorio y permisos especiales

El texto crea el Registro Público de Productores de Eventos Masivos, que funcionará bajo la órbita de la Secretaría General de la Gobernación. Toda persona o empresa que organice este tipo de actividades deberá inscribirse y contar con un certificado de inscripción anual, condición indispensable para poder solicitar el permiso especial requerido para la realización de cada evento.

Ese permiso deberá tramitarse ante la autoridad de aplicación y será individual e intransferible. La solicitud debe incluir un informe detallado del espectáculo, la capacidad estimada del predio, la nómina de artistas, planos del lugar, certificados de seguridad estructural, impacto acústico, planes de evacuación, contratación de seguros y servicios de limpieza, entre otros requisitos técnicos.

Además, tanto el organizador como el propietario o locatario del inmueble serán solidariamente responsables por eventuales daños, incidentes o incumplimientos que puedan producirse.

Condiciones de seguridad y atención al público

La iniciativa también establece que todos los eventos deberán contar con servicios médicos y de hidratación accesibles, sanitarios en cantidad suficiente, equipos de socorristas, operativo policial, control de admisión, sistema tecnológico de control de acceso en tiempo real y presencia de bomberos.

Se exige, asimismo, la transmisión de información preventiva sobre riesgos asociados al consumo de sustancias psicoactivas y la exhibición clara de los derechos del público.

Para los eventos con más de 5.000 asistentes, el Estado implementará un plan especial de presencia institucional, que incluirá refuerzos médicos, alertas a hospitales cercanos, inspectores en el lugar y puestos informativos.

Capacidad, ventas y prevención

El proyecto también fija límites de capacidad máxima: en predios abiertos se permitirá hasta tres personas por metro cuadrado en espectáculos públicos y dos personas por metro cuadrado en eventos participativos. Asimismo, en estas actividades sólo se podrá vender comida rápida y bebidas sin alcohol en vasos descartables.

Además, se establece un tope anual de 12 eventos de este tipo por predio y se prevé la posibilidad de que el Estado celebre convenios con universidades y organizaciones sociales para implementar campañas de prevención y reducción de riesgos.

En los fundamentos del proyecto, Delgado destacó que la norma busca “garantizar la seguridad, la salud y la integridad de quienes asisten a eventos multitudinarios, además de regular actividades que tienen impacto en la vida social, el medio ambiente y la economía local”.

“Este proyecto surge ante la necesidad de contar con controles adecuados en eventos que, por su magnitud, requieren una regulación específica. Es una herramienta que permitirá proteger a la ciudadanía y profesionalizar la organización de espectáculos en la provincia”, concluyó.