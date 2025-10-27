Así quedó el mapa electoral en Chaco: paridad extrema y territorio dividido entre Zdero y Capitanich

La elección legislativa de este domingo dejó un mapa político fragmentado y profundamente polarizado en la provincia del Chaco. La Libertad Avanza (LLA), el espacio que responde al gobernador Leandro Zdero, logró imponerse por una diferencia mínima frente a Fuerza Patria, el frente liderado por Jorge Capitanich, en una disputa voto a voto que reconfigura el tablero de poder.

El oficialismo provincial obtuvo el 45,99% de los votos en la categoría Senadores, mientras que Fuerza Patria alcanzó el 45,08%. Este resultado, prácticamente un empate técnico, definió un reparto equilibrado de bancas: dos senadores y dos diputados nacionales para el espacio de Zdero, y una banca en el Senado y dos en Diputados para el peronismo.

Un mapa partido al medio

Pese a que el triunfo global fue para el oficialismo, Fuerza Patria ganó en 16 de los 25 departamentos, consolidando su fortaleza territorial en el interior profundo, mientras que La Libertad Avanza logró imponerse en los distritos más poblados y urbanos, como San Fernando, Comandante Fernández y Chacabuco.

El resultado expone un contraste geográfico claro: el Gran Resistencia y el sudoeste chaqueño se tiñeron de violeta libertario, mientras que el norte y el centro del territorio quedaron bajo el dominio justicialista.

Los bastiones de cada fuerza

La Libertad Avanza tuvo sus mejores desempeños en San Fernando (51,9%) , Comandante Fernández (50,67%) y Chacabuco (55,78%) , donde logró revertir la tendencia de las PASO y consolidar su liderazgo en las áreas urbanas.

tuvo sus mejores desempeños en , y , donde logró revertir la tendencia de las PASO y consolidar su liderazgo en las áreas urbanas. Fuerza Patria , en cambio, arrasó en San Lorenzo (63,11%) , General Belgrano (61,5%) y O’Higgins (59,97%) , territorios donde el peronismo mantiene estructuras históricas de militancia y presencia territorial.

, en cambio, arrasó en , y , territorios donde el peronismo mantiene estructuras históricas de militancia y presencia territorial. El Frente Integrador y Vamos Chaco quedaron relegados, con porcentajes por debajo del 3% en la mayoría de los departamentos, evidenciando la concentración del voto en dos polos principales.

Equilibrio institucional y disputa abierta

La composición resultante en el Congreso Nacional abre un escenario de cohabitación política intensa. Con dos bancas por lado en Diputados.

Desde el entorno de Zdero destacaron que “el resultado ratifica el rumbo de cambio que eligió la provincia”, mientras que allegados a Capitanich advirtieron que “la paridad refleja que el pueblo chaqueño sigue creyendo en el modelo de justicia social y desarrollo federal”.

Un voto dividido entre continuidad y memoria

El proceso electoral también estuvo atravesado por el clima social que dejó el caso Cecilia Strzyzowski, cuya causa judicial entra esta semana en su etapa de juicio por jurados. En ese contexto, el oficialismo apeló a un mensaje de orden y reconstrucción institucional, mientras que Fuerza Patria centró su discurso en la defensa del empleo público y la obra estatal.