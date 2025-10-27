El escrutinio de las elecciones legislativas en Corrientes dejó un mapa político reconfigurado y con una contundente irrupción de La Libertad Avanza (LLA), la fuerza que a nivel nacional lidera Javier Milei.

Resultados 2025 Corrientes: Virginia Gallardo dio la sorpresa y las tres bancas se repartieron entre las principales alianzas

El dato más resonante se registró en la Capital, donde LLA arrasó con el 40,83% de los votos, superando por más de seis puntos al oficialista Vamos Corrientes, que obtuvo el 34,74%.

A nivel provincial, el partido de Milei se ubicó como segunda fuerza con el 32,67%, dejando al peronismo provincial en tercer lugar (28,32%) y capitalizando la elección con un total de 23.748 votos de diferencia sobre Fuerza Patria.

De esta manera, Virginia Gallardo, quien se define como una "outsider", logró obtener la banca en la Cámara de Diputados de la Nación.

“No tengo la experiencia de muchos, pero tengo la llegada a la gente, que en definitiva es lo más importante", declaró la nueva diputada tras conocerse los resultados.

La elección provincial se desarrolló con una participación del 59,78% del padrón (567.131 de 948.547 electores habilitados).

Vamos Corrientes: un triunfo ajustado y sin premio doble

Si bien la alianza oficialista, liderada por el gobernador Gustavo Valdés, logró imponerse a nivel provincial, el triunfo fue por un margen muy estrecho, de solo 6.754 votos sobre LLA, dejando un sabor a poco para el mandatario que aspiraba a conseguir dos diputados nacionales. Finalmente, solo logró que Diógenes González obtuviera su banca.

La victoria se explica en que Vamos Corrientes logró imponerse en nueve departamentos clave del interior: Itatí, San Luis del Palmar, Berón de Astrada, General Paz, Ituzaingó, San Martín, Alvear, Bella Vista y Esquina.

Valdés celebró el triunfo ajustado de Vamos Corrientes y abrió la puerta a reanudar el diálogo con Milei

El gobernador, el único de la alianza Provincias Unidas que logró un triunfo en su distrito, buscó mostrar solidez pese a la ajustada elección: "Las bases sólidas de nuestro movimiento político, de nuestro espacio político de Vamos Corrientes están hoy más firmes que nunca", precisó.

Fuerza Patria: terceros, pero con banca

Con el 28,32% de los votos, el peronismo quedó relegado al tercer lugar, pero logró retener la banca que ponía en juego.

De esta manera, Raúl Hadad, quien se presentó como el candidato capaz de "frenar" la política de ajuste de Milei, reemplazará a Jorge Antonio Romero a partir del 10 de diciembre, asegurando la representación de Fuerza Patria en la Cámara Baja.