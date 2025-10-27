Valdés celebró el triunfo ajustado de Vamos Corrientes y abrió la puerta a reanudar el diálogo con Milei

El gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, evaluó los resultados de las elecciones legislativas, donde su alianza Vamos Corrientes logró el primer puesto y una banca de diputado nacional, a pesar de la corta diferencia de 6.754 votos sobre La Libertad Avanza (LLA).

El mandatario destacó el triunfo como una muestra de crecimiento sostenido del espacio en la provincia:

“Las elecciones nacionales en Corrientes no son fáciles, pero seguimos creciendo, seguimos mejorando y en estas elecciones hemos ganado”, señaló Valdés.

El líder del oficialismo provincial celebró que el resultado garantiza que Diógenes González obtenga una banca "como diputado de la Nación Argentina, para que diga lo que creemos, para que diga lo que pensamos, lo que sentimos y que verdaderamente defienda nuestros intereses en el Congreso de la Nación".

El futuro político y el mensaje a Milei

Valdés instó a sus seguidores a "seguir poniendo todo el esfuerzo" para que la alianza provincial siga "construyendo el futuro de los correntinos" y remarcó la solidez del espacio: "Las bases sólidas de nuestro movimiento político, de nuestro espacio político de Vamos Corrientes están hoy más firmes que nunca".

El gobernador, quien mantuvo serias diferencias con el presidente Javier Milei durante la campaña, dejó abierta la posibilidad de reabrir el diálogo y colaborar con el Gobierno nacional tras los comicios.