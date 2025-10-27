Javier Milei regresará a Corrientes en noviembre para ser orador del Club de la Libertad

El presidente de la Nación, Javier Milei, tiene programada una visita a la provincia de Corrientes en noviembre, donde será el principal orador en el 12° Congreso de Economía Regional organizado por el Club de la Libertad.

El evento, que habitualmente congrega a más de 400 participantes, se desarrollará durante dos jornadas intensas, el jueves 13 y viernes 14 de noviembre, en el Salón Cambá Cuá del Turismo Hotel Casino, en la capital provincial.

El congreso abordará la temática: "Los desafíos del crecimiento económico". Contará con la participación de más de 40 expositores, incluyendo economistas, políticos, empresarios y académicos, quienes presentarán sus puntos de vista de forma presencial o a través de videoconferencias.

Detalles del Congreso

Según informaron desde la organización, las jornadas se dividirán en dos turnos: de 9:00 a 13:00 y de 16:00 a 21:00.

Un punto a destacar es que el evento no se transmitirá en forma online y solo será accesible para los participantes que se encuentren físicamente en el salón de conferencias.

La entrada al congreso tiene un costo de $50.000 pesos, es válida para el acceso a ambas jornadas e incluye certificado digital de participación.