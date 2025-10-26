Resultados 2025 Corrientes: Virginia Gallardo dio la sorpresa y las tres bancas se repartieron entre las principales alianzas

Las elecciones legislativas nacionales en Corrientes arrojaron un resultado provisorio que distribuye las tres bancas de diputados nacionales en juego entre las tres alianzas más importantes de la provincia, destacándose la irrupción de La Libertad Avanza (LLA).

Con el 97,38% de las mesas escrutadas, los resultados provisorios reflejan una contienda ajustada y señalan la entrada al Congreso de la Nación de tres candidatos de diferentes espacios:

Diógenes González por Vamos Corrientes .

Virginia Gallardo por La Libertad Avanza (LLA) .

Raúl “Rulo” Hadad por Fuerza Patria.

El reparto y la sorpresa de LLA

Los porcentajes obtenidos por las tres fuerzas principales indican que las tres bancas disponibles se repartirían de la siguiente manera, con una banca por alianza:

Vamos Corrientes (Oficialismo): 33,83% (1 banca).

La Libertad Avanza (LLA): 32,58% (1 banca).

Fuerza Patria (Peronismo): 28,50% (1 banca).

El resultado resalta la "buena campaña" que hizo La Libertad Avanza en toda la provincia. Liderada por Virginia Gallardo, la fuerza quedó a solo 1.25 puntos porcentuales del oficialismo liderado por el gobernador Gustavo Valdés.

Tranquilidad en la jornada

La jornada electoral se desarrolló con una participación baja en comparación con otros comicios. El secretario electoral del Juzgado Federal de Corrientes, Juan José Ferreyra, informó que hasta las 17 había votado aproximadamente el 47% del padrón a nivel provincial. Sin embargo, llegó a 59,75%.

Ferreyra destacó la "absoluta tranquilidad y sin incidentes relevantes" de la jornada. "La gente nos decía que fue una jornada muy tranquila, muy normal, y eso es lo mejor que puede pasar en una elección”, sostuvo el funcionario a radio Continental Corrientes, calificando el proceso como “muy bueno en términos de organización y participación”.