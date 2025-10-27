A un día del juicio por jurados por Cecilia, el Gobierno presentó el proyecto para expropiar la “chanchería de los Sena”

A 24 horas del inicio del juicio por jurados por el femicidio de Cecilia Strzyzowski, el Gobierno provincial formalizó una medida de alto impacto político y simbólico: el proyecto de ley para expropiar los terrenos conocidos como la “chanchería de los Sena”, donde se realizaron los principales operativos de la causa.

El texto, firmado por el gobernador Leandro Zdero y presentado ante la Cámara de Diputados por el secretario general de la Gobernación, Livio Gutiérrez, propone declarar de utilidad pública e interés social los inmuebles ubicados en el Departamento Libertad, pertenecientes a Emerenciano Sena, con el objetivo de destinarlos a programas de reinserción social, capacitación laboral y recuperación de adicciones.

El predio, que fue epicentro de los allanamientos vinculados al crimen de Cecilia, se convertirá —de aprobarse el proyecto— en un espacio destinado a centros socioeducativos juveniles, lugares de detención para la reinserción social y talleres de formación laboral.

En la nota enviada a la presidenta de la Legislatura, Carmen Delgado, Zdero subrayó que el proyecto “beneficiará a toda la comunidad, permitiendo transformar un lugar asociado al horror y la impunidad en uno de oportunidades y reconstrucción social”.

El Gobierno impulsa la expropiación de la chanchería de los Sena, donde fue incinerada Cecilia Strzyzowski

Desde el Ejecutivo explicaron que la iniciativa busca dar un nuevo sentido al terreno que se convirtió en símbolo del poder paralelo y la violencia, reafirmando el compromiso del Estado con la justicia, la educación y la dignidad de los chaqueños.

Los detalles del proyecto

El documento presentado declara de utilidad pública los inmuebles inscriptos como:

Parcela 38 A , Circunscripción II, superficie de 39 áreas y 06 centiáreas , Folio Real N° 4824.

Parcela 38 B, Circunscripción II, superficie de 27 hectáreas, 11 áreas y 83 centiáreas, Folio Real N° 4825.

Ambas propiedades figuran a nombre de Emerenciano Sena, líder piquetero detenido y principal acusado junto a su esposa Marcela Acuña y su hijo César Sena, quienes enfrentarán desde este martes el juicio por jurados en Resistencia.

El Artículo 2° del proyecto faculta al Poder Ejecutivo a concretar la expropiación para construir los espacios previstos, conforme al presupuesto provincial y a la Ley 332-A que regula los procedimientos de tasación y compensación.

Contexto judicial y político

La presentación se da en vísperas de uno de los procesos judiciales más esperados del año. Este martes comenzará el juicio por jurados por el femicidio de Cecilia Strzyzowski, un caso que conmocionó al país y marcó un quiebre político en Chaco.

Fuentes del Ejecutivo remarcaron que la decisión de expropiar el predio no busca interferir con la causa judicial, sino “reparar simbólicamente el daño social causado y convertir el lugar en un espacio para la reconstrucción comunitaria”.

El proyecto será tratado en las próximas semanas por las comisiones legislativas, y desde el oficialismo confían en que obtendrá un amplio consenso político dada la trascendencia social y moral de la medida.