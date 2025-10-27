Triunfo ajustado de La Libertad Avanza en Chaco: Zdero celebró y Capitanich prometió dar pelea en el Congreso

La provincia del Chaco fue escenario de una elección legislativa nacional marcada por la paridad y la polarización política. Con el 97,26% de las mesas escrutadas, La Libertad Avanza (LLA) se impuso con el 45,99% de los votos, apenas por encima del 45,08% obtenido por Fuerza Patria (FP).

El resultado confirmó una distribución equilibrada de bancas: dos senadores para LLA y una para Fuerza Patria, y dos diputados para cada espacio, consolidando un mapa político dividido, pero con consecuencias clave para la representación chaqueña en el Congreso de la Nación.

En la categoría de Senadores, ingresarán por La Libertad Avanza Juan Cruz Godoy y Silvana Schneider, mientras que Jorge Capitanich asumirá en representación de Fuerza Patria. En tanto, en la categoría de Diputados Nacionales, las bancas serán ocupadas por Rosario Goitía y Guillermo Agüero (LLA), y Sergio Dolce y Julieta Campo (FP).

Detrás de los dos grandes bloques, las otras fuerzas políticas quedaron muy rezagadas: Vamos Chaco, Frente Integrador y Partido Obrero no superaron el 4% de los votos.

El discurso de la victoria: Zdero llamó a la unidad y a profundizar los cambios

Pasadas las 22 horas, el gobernador Leandro Zdero encabezó los festejos en la sede de la Unión Cívica Radical de Resistencia, donde celebró junto a militantes y dirigentes el resultado de una elección que calificó como “un respaldo contundente al cambio iniciado en 2023”.

“Gracias a cada chaqueño por concurrir hoy a las urnas y cumplir con su deber cívico”, expresó ante la multitud. Zdero agradeció a la militancia, a los fiscales y al equipo de campaña, destacando la amplitud de la alianza 503 color violeta, que reunió a distintos espacios políticos. “Entendimos que la gente pedía unidad, y por eso escuchamos ese mensaje”, afirmó, en alusión a la coalición libertario-radical que sostiene su gobierno.

El mandatario provincial aseguró que los legisladores electos defenderán en el Congreso el rumbo de su gestión:

“Queremos decirle al pueblo del Chaco que ratificamos el rumbo de crecimiento de nuestra provincia y el norte de nuestras acciones, para dejar atrás un pasado marcado por la corrupción y el dolor”.

Finalmente, Zdero cerró su discurso con un mensaje de tono emotivo y proyección a futuro: “Sabemos que hay mucho por corregir, pero también necesitamos convocar a más chaqueños que se animen. Vamos por ese Chaco que puede y que quiere crecer”.

Resultados 2025 Corrientes: Virginia Gallardo dio la sorpresa y las tres bancas se repartieron entre las principales alianzas

Capitanich no concede: “Esto no está terminado”

Por su parte, el senador electo Jorge Capitanich habló desde la sede del Partido Justicialista, donde cientos de militantes siguieron los resultados en una noche de tensión y expectativa. “Seremos en el Congreso la voz y la defensa de todo el pueblo del Chaco, de los trabajadores y de la soberanía argentina”, aseguró el líder de Fuerza Patria, quien destacó la fortaleza territorial del peronismo chaqueño:

“Hemos pintado de celeste la provincia: ganamos en 50 de los 70 municipios y en 17 de los 25 departamentos”.

Capitanich interpretó los resultados como “el inicio de un nuevo ciclo político” y anticipó que Fuerza Patria trabajará para recuperar la gobernación en 2027. “Demostramos que resistimos y que vamos a volver a ganar, porque seguimos al lado del pueblo, defendiendo sus derechos y su dignidad”, subrayó.

El exgobernador también puso en duda la definición final en la categoría de senadores, donde la diferencia ronda los cuatro mil votos: “Vamos a ir al escrutinio definitivo con toda la documentación, porque esto no está terminado. Faltan contabilizar unos 30 mil votos y esto está muy peleado”, advirtió.