El Gobierno impulsa la expropiación de la chanchería de los Sena, donde fue incinerada Cecilia Strzyzowski

El gobernador Leandro Zdero anunció este jueves que instruyó a su gabinete para presentar un proyecto de ley de expropiación del predio de Campo Rossi, en la zona rural de Puerto Tirol, donde, según la causa judicial. fue calcinado el cuerpo de Cecilia Strzyzowski en junio de 2023.

“He dispuesto que se presente el proyecto de ley para expropiar la chanchería del clan Sena. Es hora de reconvertir en positivo todo lo que alguna vez simbolizó lo peor de la historia chaqueña”, expresó el mandatario provincial en un mensaje publicado en sus redes.

Un lugar marcado por el horror

El sitio, conocido popularmente como “la chanchería”, pertenecía a Emerenciano Sena y fue señalado por la investigación judicial como el lugar de incineración y eliminación de evidencias del femicidio. Ubicado cerca del río Tragadero, el campo era utilizado para actividades ganaderas y contaba con corrales, un galpón con maquinaria, un tractor y una excavadora. Allí trabajaban Gustavo Melgarejo y Griselda Reinoso, encargados del mantenimiento del predio.

De acuerdo con las pericias, el 2 de junio de 2023 César Sena y Gustavo Obregón trasladaron el cuerpo de la víctima hasta el lugar, donde fue incinerado durante varias horas. Los restos hallados —fragmentos óseos, un anillo, un dije en forma de cruz y trozos de tela calcinada— confirmaron el uso del predio como parte del plan de encubrimiento del crimen.

De sitio de encubrimiento a espacio de memoria

Con la iniciativa de expropiación, el gobierno busca convertir el terreno en un espacio de carácter social y simbólico, con el objetivo de resignificar un sitio asociado al horror. Fuentes del Ejecutivo indicaron que el destino final podría vincularse a proyectos educativos, ambientales o de promoción de derechos humanos, aunque la definición quedará en manos de la Legislatura.

“El predio tiene valor social y será de utilidad para todos los chaqueños”, aseguró Livio Gutiérrez, secretario general de la gobernación, en declaraciones a Radio Libertad al destacar que la iniciativa se enmarca en una política de recuperación de bienes vinculados a causas judiciales para transformarlos en lugares de utilidad pública.

El funcionario explicó que, a diferencia de otros bienes decomisados, el Campo Rossi es una propiedad privada desde 2011, por lo que se debe cumplir con el procedimiento legal de expropiación. Una vez aprobada la ley, el Fiscal de Estado intervendrá junto con una junta de tasación para determinar el valor del terreno y sus mejoras, cuyo monto será depositado judicialmente como garantía, en caso de que la familia de Cecilia impulse un reclamo civil contra los Sena.

Gutiérrez también anticipó que el predio podría convertirse en la sede del Programa Fortaleza, iniciativa provincial que trabaja en la rehabilitación de personas con adicciones y en la contención de jóvenes en conflicto con la ley penal y mujeres víctimas de violencia. “Queremos transformar un espacio marcado por el horror en un lugar de esperanza y reconstrucción, que sirva a la comunidad chaqueña y honre la memoria de Cecilia”, expresó.