Corrientes: juez sustituyó la detención de Luciano Garavano, acusado de tomar fotos a una menor, por internación psiquiátrica

El Juez de Garantías, Daniel Insaurralde, resolvió sustituir la medida de detención que pesaba sobre Luciano Garavano, acusado de un grave episodio en un local comercial de la ciudad, por una internación psiquiátrica. La decisión se tomó tras una audiencia de medida de coerción que se extendió por casi dos horas al mediodía del miércoles.

El abogado defensor, Rodrigo Nenda, representante legal de Garavano, solicitó la sustitución de la medida basándose en documentación médica que acreditó la patología psiquiátrica grave que el acusado padece, y que se agravó por episodios previos en Brasil.

El Juez Insaurralde accedió al pedido de la defensa, luego de intercambiar posturas con el Fiscal Facundo Sotelo. El sujeto será trasladado por personal policial hasta el lugar de internación, que probablemente se encuentre en la capital correntina.

El futuro legal se define en tres días

La medida de sustitución de la detención por internación se dictó por un plazo de tres días. Una vez cumplido este periodo, el Juez de Garantías deberá rever nuevamente la medida de coerción que le aplicará. Las opciones incluyen:

Ordenar la prisión preventiva.

Disponer la libertad.

Continuar su internación psiquiátrica.

El caso: fotos a una menor y fuga a Brasil

La investigación contra Garavano se inició tras la difusión de un video de cámaras de seguridad de un comercio local de Paso de los Libres. En las imágenes, se observa al acusado con actitudes sospechosas, y la propietaria del lugar lo acusa de tomar fotografías por debajo de la falda de una menor.

Tras la denuncia, se llevaron a cabo allanamientos en dos domicilios vinculados a Garavano: la casa de su madre y su presunta residencia. En ambos procedimientos se secuestraron una notebook y otros dispositivos electrónicos para peritajes.

El fiscal Sotelo había dispuesto inicialmente alertar a la Dirección Nacional de Migraciones y a las fuerzas federales ante la sospecha de que el hombre haya huido del país. Dicha sospecha se basaba en la declaración de su madre, quien indicó que Garavano se encontraría en Uruguayana, Brasil, ciudad fronteriza al otro lado del río Uruguay.