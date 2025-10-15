Paso de los Libres: buscan en la frontera con Brasil al hombre que tomó fotos por debajo de la falda a una menor

La Justicia de Corrientes busca intensamente a un hombre de 45 años, identificado como L. G, que fue captado por cámaras de seguridad de un supermercado tomándole fotos impúdicas a una adolescente en Paso de los Libres.

El hecho, ocurrido el pasado viernes por la tarde, motivó una denuncia al día siguiente y el pedido de detención por parte del fiscal Facundo Sotelo, al que hizo lugar el Juez de Garantías. Sin embargo, el sujeto continúa sin entregarse ni ser localizado.

Alerta a Migraciones por posible fuga a Uruguayana

El fiscal Sotelo dispuso alertar a la Dirección Nacional de Migraciones y a las fuerzas federales ante la posibilidad de que el hombre haya huido del país. La sospecha se basa en información recabada, incluyendo la declaración de su madre, que indicó que L. G. se encontraría en Uruguayana, Brasil, ciudad fronteriza al otro lado del río Uruguay.

"Nuestra ciudad es fronteriza, y es habitual que las personas crucen a diario el puente internacional. Por eso se informó a Migraciones y a las fuerzas federales ante una posible salida del país", señaló el Fiscal de Investigaciones Concretas a radio Sudamericana.

Aunque el hombre no ha sido notificado formalmente, el fiscal advirtió que su conducta es "poco colaboradora", ya que está en conocimiento del caso debido a su gran repercusión pública y aún así no se somete a la investigación.

Allanamientos y dos víctimas confirmadas

El Juez de Garantías autorizó allanamientos en dos domicilios vinculados al presunto pervertido: el de su madre y su residencia. En los procedimientos, la Policía de Corrientes logró secuestrar dispositivos capaces de almacenar fotos y/o videos.

El fiscal confirmó que las imágenes de las cámaras de seguridad "se advierte claramente a esta persona capturando imágenes o videos de las partes íntimas de una menor", quien fue identificada al igual que el supuesto autor.

Además, Sotelo precisó que en el comercio había al menos dos víctimas del accionar del sospechoso: una de ellas menor de edad y otra mayor.

Los dispositivos secuestrados serán sometidos a pericias informáticas para recuperar información relevante. En caso de que el análisis arroje resultado positivo, el acusado podría enfrentar cargos graves contemplados en el artículo 128 del Código Penal, que castiga la producción o difusión de material pornográfico de menores de 18 años.