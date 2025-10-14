Violento piquete en Chaco dejó 41 policías heridos: el Gobierno apuntó al kirchnerismo

Un operativo policial derivó este martes por la mañana en un violento enfrentamiento en Villa Río Bermejito, cuando un grupo de manifestantes intentó cortar una ruta provincial y atacó a efectivos de la Policía del Chaco con palos, machetes, gomeras y bombas molotov. El episodio dejó 41 uniformados heridos, varios detenidos y destrozos en la zona.

Según fuentes policiales, los hechos comenzaron cerca de las 9 de la mañana, luego de múltiples llamados al 911 que alertaban sobre la presencia de un grupo armado bloqueando la circulación y amenazando a automovilistas. Personal de la comisaría local se acercó para dialogar y evitar el corte, pero la situación se tornó violenta cuando uno de los manifestantes golpeó al jefe de la dependencia, dejándolo inconsciente y con lesiones en el rostro.

Pese a los intentos de mediación del intendente local y de las autoridades policiales, los agresores persistieron en su intención de interrumpir el tránsito. La tensión escaló rápidamente y derivó en una batalla campal: los manifestantes arrojaron piedras, palos y artefactos incendiarios contra los agentes, que respondieron con un operativo de desalojo en el marco del protocolo antipiquetes.

El enfrentamiento se extendió durante varios minutos hasta que unidades de Infantería, Bomberos, Caminera, Investigaciones y Consumos Problemáticos lograron restablecer el orden y liberar la ruta.

41 efectivos heridos y presencia de la cúpula policial

El Jefe de Policía del Chaco, Comisario General Fernando Romero, y el Subjefe Manuel Silva se trasladaron de inmediato a Villa Río Bermejito para supervisar el operativo y acompañar a los agentes agredidos. “Los originarios pretendieron cortar la ruta y fueron desalojados en flagrancia, haciendo uso de la fuerza pública. Hay lesionados policías y manifestantes, de estos últimos varios detenidos”, afirmó Romero al confirmar el saldo del violento episodio.

Fuentes oficiales también informaron que algunos manifestantes resultaron heridos, aunque no se difundió oficialmente la cantidad ni el estado de salud de los mismos.

El Gobierno chaqueño dijo que los manifestantes son "kirchneristas"

Tras el ataque, el Gobierno del Chaco difundió un comunicado en el que vinculó a los manifestantes con sectores “kirchneristas” y repudió los hechos de violencia. "A pesar de los intentos de diálogo del intendente, un grupo minoritario reaccionó con violencia, golpeó a efectivos y puso en riesgo el orden público”, señala el texto.

El Ejecutivo provincial subrayó que “no es el camino cortar rutas ni recurrir a la violencia”."Los chaqueños queremos vivir en paz. Nuestra Policía actúa con firmeza, pero también con prudencia, defendiendo los derechos de todos los ciudadanos”, remarcaron desde el Ministerio de Seguridad.

Aplicación del protocolo y llamado al orden

Desde la Jefatura de Policía explicaron que se activó de inmediato el protocolo antipiquetes, con el objetivo de garantizar la libre circulación y evitar que el conflicto se extienda.

“Hace casi dos años que en el Chaco no se registraban cortes de rutas ni hechos de esta magnitud. Este orden logrado es producto del trabajo constante de nuestros efectivos, que hoy lamentablemente fueron agredidos cumpliendo su deber”, expresaron en el comunicado.