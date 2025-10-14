Golpe al narcotráfico en Corrientes: incautan más de 35 kilos de marihuana valuados en $127 millones

La Policía de Corrientes asestó un duro golpe al narcotráfico al incautar más de 35,5 kilogramos de marihuana en el barrio Sol de Mayo de la capital provincial. La droga decomisada fue aforada en aproximadamente 127 millones de pesos.

Investigan posible femicidio en Corrientes: una mujer murió al caer de un sexto piso y detuvieron a su ex pareja

El procedimiento se llevó a cabo el lunes por la noche cuando personal de la Unidad Especial Anti Arrebatos realizaba recorridas de prevención. Los efectivos observaron a dos personas trasladando "varios bultos de dudosa procedencia". Al notar la presencia policial, los individuos emprendieron la huida.

La persecución terminó en una zona de pasillo ubicado por calle Esteban Bajac, a la altura del 4.100 aproximadamente, donde los sospechosos arrojaron los elementos y se dieron a la fuga.

Marihuana y demorados

Con la autorización judicial respectiva, los efectivos procedieron al secuestro preventivo de cinco bultos que contenían varios paquetes de floración de origen vegetal. De inmediato, se solicitó la presencia de la Dirección General de Drogas Peligrosas y Crimen Organizado.

El narcotest confirmó que se trataba de marihuana, contabilizando 65 paquetes con un peso total de 35,557 kilogramos.

Hallaron el cuerpo de Gabriela Barrios en Avia Terai: estaba en un pozo negro del domicilio del principal sospechoso

En el marco de la investigación, la Policía de Corrientes confirmó que existen dos hombres mayores de edad demorados en relación con el caso. El Grupo PAR colaboró en el lugar efectuando la cobertura de seguridad.