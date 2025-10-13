Hallaron el cuerpo de Gabriela Barrios en Avia Terai: estaba en un pozo negro del domicilio del principal sospechoso

La intensa búsqueda por Gabriela Araceli Barrios, de 20 años, tuvo el peor desenlace. Fuentes judiciales confirmaron a Perfil NEA que su cuerpo fue hallado sin vida dentro de un pozo negro en el domicilio de Jesús Salvatierra, ubicado en el barrio Sur de Avia Terai, donde este hombre se encontraba detenido como principal sospechoso.

El operativo estuvo a cargo de personal de Bomberos Voluntarios, Criminalística y la División Investigaciones Complejas de Sáenz Peña, que trabajaron en el lugar bajo la supervisión de la Fiscalía en turno, que dirige la investigación.

Gabriela había sido vista por última vez en la madrugada del domingo, cuando salió de su casa en el barrio 108 Viviendas. Desde entonces, su familia no volvió a saber de ella. Horas después, la Policía halló su motocicleta completamente calcinada dentro de una vivienda abandonada, también en el barrio Sur, lo que encendió las alarmas de los investigadores.

Ese hallazgo derivó en allanamientos y detenciones. En total, cinco personas fueron demoradas, entre ellas Salvatierra, un changarín de 33 años, señalado como el último que estuvo con la joven. Sobre él pesaba desde anoche un pedido formal de detención.

Investigan posible femicidio en Corrientes: una mujer murió al caer de un sexto piso y detuvieron a su ex pareja

El hallazgo y la conmoción

En la mañana de este lunes, los rastrillajes continuaron con drones, canes y buzos, hasta que un equipo especializado dio con el pozo negro ubicado en el fondo del domicilio de Salvatierra. Allí, tras varias horas de trabajo, los peritos confirmaron el hallazgo del cuerpo.

La zona fue cercada y se espera la llegada del equipo del Instituto de Medicina y Ciencias Forenses para el levantamiento del cuerpo y su posterior traslado a la morgue judicial de Sáenz Peña, donde se realizará la autopsia que determinará las causas de muerte.

Investigación en curso

El fiscal interviniente dispuso la imputación inmediata del detenido y la continuidad de las pericias en la vivienda. También se analiza la participación o el grado de encubrimiento de los otros demorados. La causa, que comenzó como una desaparición, pasó a ser investigada como un presunto femicidio.