Investigan posible femicidio en Corrientes: una mujer murió al caer de un sexto piso y detuvieron a su ex pareja

La Justicia de Corrientes investiga un posible femicidio tras la trágica muerte de una mujer de 29 años, identificada como Camila González, quien cayó desde un sexto piso en el barrio Cambá Cuá de la capital provincial. Su ex pareja, un médico de 52 años, quedó detenido.

El caso ocurrió el pasado viernes en un moderno edificio ubicado sobre la calle San Martín al 300. En el momento de la tragedia, la joven se encontraba en su departamento junto al hombre, identificado como Lionel Luis C. (de Bahía Blanca), y su hijo de 10 años.

Según las primeras informaciones, el médico llegó al lugar ese viernes y se habría desatado una discusión. Los testigos de la zona afirmaron que la joven quedó colgada de la baranda del balcón pidiendo auxilio. La situación terminó de la peor manera cuando se soltó, cayendo sobre la vereda frente al hall de entrada del edificio.

Chats virales y "relación supertóxica"

En las últimas horas, la investigación tomó un giro con la viralización de chats que la víctima había enviado a una de sus amigas, en los que denunciaba maltratos y control por parte del médico.

En los mensajes difundidos, Camila describía la relación con el hombre como "súper tóxica en todos los sentidos". La joven relató una situación de control extremo:

"Imaginate que la casa estaba llena de cámaras y me controlaba", se lee en uno de los textos difundidos por diario época, donde también manifestaba su intención de regresar a su provincia luego de un año.

El caso, caratulado inicialmente como "averiguación de causal de muerte", está siendo investigado por la titular de la Unidad de Investigaciones Concretas (UFIC) N.°1, Lucrecia Troia Quirch.

La autopsia al cuerpo de la víctima y la declaración de testigos casuales, sumada al testimonio del menor de 10 años presente en el departamento, serán claves para avanzar en la investigación y determinar la situación legal del médico detenido.