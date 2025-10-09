Tragedia en el centro de Corrientes: un obrero murió tras caer desde el noveno piso de un edificio

Un grave accidente laboral se registró este jueves al mediodía en el centro de la ciudad de Corrientes, dejando como saldo la muerte de un obrero de 43 años. El trágico hecho ocurrió en un edificio en construcción ubicado sobre la calle San Lorenzo, entre San Martín y Bolívar.

El trabajador, identificado con el apellido Vallejos, se encontraba realizando tareas en altura cuando, por motivos que aún son materia de investigación, cayó al vacío desde el noveno piso.

Efectivos de la Comisaría Tercera de la Policía de Corrientes acudieron al lugar inmediatamente para realizar las primeras actuaciones. La zona de la obra fue acordonada mientras el personal de criminalística llevaba a cabo las pericias correspondientes.

Autoridades judiciales iniciaron una investigación para determinar las circunstancias exactas de la caída y establecer si la empresa constructora cumplía con todas las medidas de seguridad necesarias y obligatorias para trabajos en altura.