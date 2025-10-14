Presunto femicidio de Camila González: el juez dictó prisión preventiva por 30 días para Lionel Caccio

El Juzgado de Garantías de Corrientes hizo lugar, aunque parcialmente, al pedido de la fiscal María Lucrecia Troia Quirch e impuso la medida de prisión preventiva por un término de 30 días a Lionel Luis Caccio, ex pareja de Camila González, la mujer de 29 años que falleció al caer al vacío desde un sexto piso en el barrio Cambá Cuá.

Imputaron por femicidio al médico detenido por la muerte de Camila González en Corrientes

La decisión se tomó en una audiencia de medidas de coerción ante el juez Oscar Dubrez. La fiscal Troia Quirch y la querella habían solicitado un plazo mayor, por 90 días.

Caccio fue imputado formalmente por el delito de "homicidio agravado por el vínculo y por mediar violencia de género".

Aclaración sobre la profesión y la investigación en curso

Durante la audiencia, la defensa del imputado, a cargo de Facundo Leguizamón y Juan María de Salas, aclaró que Lionel Luis Caccio es empleado de una empresa de salud y no médico cirujano.

La fiscal Troia Quirch ratificó que la investigación está en marcha y que el material probatorio en curso es clave para la causa.

Entre las pruebas fundamentales que se tramitan se encuentran:

El secuestro de teléfonos del imputado y la víctima para la realización de pericias informáticas .

Los testimonios de allegados y vecinos.

La declaración, bajo protocolo de Cámara Gesell, al hijo de 10 años de la mujer fallecida, que se encontraba en el departamento donde se desencadenaron los hechos.

La fiscal aseguró que la Cámara Gesell se está tramitando, priorizando el bienestar del menor para "no afectar o revictimizar" al niño.