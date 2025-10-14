Imputaron por femicidio al médico detenido por la muerte de Camila González en Corrientes

La investigación por la trágica muerte de Camila González (29), quien cayó de un sexto piso el pasado viernes en el barrio Cambá Cuá de la ciudad de Corrientes, tuvo un giro decisivo: la titular de la Unidad de Investigaciones Concretas (UFIC) N.°1, Lucrecia Troia Quirch, confirmó este martes la imputación formal del médico Lionel Luis C. (50), ex pareja de la víctima.

Investigan posible femicidio en Corrientes: una mujer murió al caer de un sexto piso y detuvieron a su ex pareja

El hombre, que se encontraba detenido desde el viernes, fue imputado por "homicidio agravado por el vínculo y por mediar violencia de género".

Piden la prisión preventiva y buscan contexto de violencia

La fiscal Troia Quirch confirmó que, al cumplirse hoy el plazo máximo de 72 horas de la detención, solicitó una nueva audiencia judicial para pedir que se le imponga la prisión preventiva al médico de Bahía Blanca.

“La imputación es homicidio agravado por el vínculo y por mediar violencia de género”, declaró la fiscal, quien agregó que la investigación está en su inicio: “Estamos muy al inicio de esta investigación. Por ahora el acto procesal más importante que se realizó fue la formalización de imputación”.

Consultada sobre la información que circuló en las últimas horas, la fiscalía ratificó la utilidad de los chats que Camila había enviado a una amiga, donde describía una relación "súpertóxica" y de control.

La funcionaria judicial explicó que, si bien el contenido de los mensajes no es una prueba directa del hecho, sí es clave para establecer el contexto de la causa. “Sirve en el sentido de que se está investigando un hecho que se habría producido en el marco de una violencia de género, estas cuestiones sí dan este contexto, es un indicio para nosotros útil”, dijo en declaraciones a radio Dos.

Las pruebas clave que se tramitan

La fiscalía confirmó que el imputado prestó declaración en sede judicial y que se están realizando diversas pericias y diligencias para avanzar con la causa.

Entre las pruebas fundamentales que se tramitan se encuentran:

El secuestro de teléfonos de la víctima y el imputado para realizar las pericias informáticas.

La declaración, bajo protocolo de Cámara Gesell, al hijo de 10 años de Camila, que habría estado en el lugar al momento de los hechos.

Troia Quirch aseguró que la realización de la Cámara Gesell se está tramitando, aunque requiere un protocolo previo para asegurar el bienestar del menor y "no afectar o revictimizar" al niño.