Fiscales y querella denunciaron una operación mediática con chats falsos atribuidos a Cecilia Strzyzowski

A menos de una semana del inicio del juicio por el femicidio de Cecilia Strzyzowski, la causa volvió a quedar en el centro de la escena tras la aparición de supuestos chats atribuidos a la víctima, que rápidamente se viralizaron en redes sociales. Según denunciaron los fiscales y los abogados querellantes, los mensajes fueron “editados y sacados de contexto” con la intención de desacreditar a la familia y manipular la opinión pública antes del debate oral.

El Equipo Fiscal Especial y los representantes de la querella emitieron un comunicado conjunto en el que alertaron sobre una “operación de desinformación”, señalando que el contenido publicado corresponde a textos de ficción que Cecilia había escrito para un proyecto literario personal.

“Se ocultó que la propia víctima había aclarado que esos contenidos formaban parte de textos de ficción que tenía pensados para sus futuras novelas”, expresaron los fiscales, quienes calificaron la difusión como una “forma de violencia simbólica”.

Robo millonario en pleno centro de Corrientes: ladrones se llevaron 20 mil dólares y joyas del barrio Cambá Cuá

Gloria Romero: “Buscan quebrarme antes de declarar”

Desde Buenos Aires, Gloria Romero, madre de la joven asesinada, respondió con dureza a la maniobra. En un video difundido en sus redes, aseguró que se trata de “un intento más por destruir su imagen antes de testificar” y apuntó al entorno de los Sena como responsables de la estrategia mediática.

“Quieren ensuciarme para que mi palabra pierda valor ante el jurado. Pero no lo van a lograr. Mi hija fue doble víctima: del clan Sena y de los que ahora quieren manipular su historia”, dijo.

Su hija Ángela Strzyzowski también se expresó públicamente, defendiendo a su madre y negando la existencia de antecedentes de abuso familiar. “Cualquiera puede escribir esos mensajes. No creo en esa basura. Están usando el dolor de una familia para desviar el foco del juicio”, publicó en un audio difundido en sus redes.

Gloria Romero y su hija desmintieron los supuestos chats atribuidos a Cecilia Strzyzowski sobre abusos sexuales

Advertencia a los medios y al público

El comunicado del Ministerio Público Fiscal exhorta a la prensa y a los usuarios a actuar con responsabilidad, evitando la reproducción de material que pueda afectar el desarrollo del juicio o la dignidad de la víctima.

“La difusión de información manipulada constituye una forma de violencia simbólica y puede afectar el desarrollo de un proceso justo”, advirtieron.

El texto remarca que, a días del comienzo del juicio, es “fundamental proteger la memoria de Cecilia” y garantizar que el proceso se realice sin presiones ni campañas de desprestigio.