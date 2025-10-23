Robo millonario en pleno centro de Corrientes: ladrones se llevaron 20 mil dólares y joyas del barrio Cambá Cuá

Un millonario robo sacudió el barrio Cambá Cuá, una zona céntrica de la ciudad de Corrientes. El hecho se registró el pasado domingo, aunque recién trascendió en las últimas horas, y ya es investigado por la Policía.

Fuentes policiales señalaron a Perfil NEA que ladrones ingresaron a un departamento ubicado por calle Junín al 300. De acuerdo a las primeras averiguaciones, personas desconocidas lograron entrar al edificio y sustraer una gran cantidad de objetos de valor.

El botín incluye una suma cercana a los 20.000 dólares en efectivo, además de perfumes y diversas joyas.

Los investigadores señalaron que el robo se concretó luego de que los delincuentes ejercieran violencia sobre el acceso. La puerta del departamento fue encontrada con claras señales de violencia a la altura de la cerradura.

Actualmente, las fuerzas policiales se encuentran analizando las cámaras de seguridad de la zona de Cambá Cuá para intentar identificar a los autores del hecho.